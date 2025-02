Van Gangelen trekt vergelijking met Ajax als het over spitsen van Feyenoord gaat

Halverwege Feyenoord - Sparta Rotterdam wordt in de De Eretribune gekeken naar de spitspositie van de thuisclub. Julián Carranza, die de voorkeur krijgt boven Ayase Ueda, kan Karim El Ahmadi nog niet bekoren.

''Er waren momenten dat hij het redelijk deed. Maar over het algemeen vind ik het meevoetballen.... Hij wisselt goede met minder goede momenten af. Hij is niet altijd balvast'', oordeelt El Ahmadi in de rust van de Rotterdamse derby.

''We kijken nu toch vaker naar de spitspositie omdat Gimenez weg is. Maar bij beide spitsen heb ik mijn bedenkingen'', betrekt de analist Ayase Ueda, die tegen Sparta op de bank begon, in de discussie.

''Je ziet gewoon dat Gimenez de eerste man was. Die speelde altijd als hij fit was'', haakt Marciano Vink in. ''Carranza was eigenlijk nummer drie.''

Presentator Jan Joost van Gangelen vind dat Carranza 'minstens 80 minuten' moet spelen tegen Sparta en in de volgende wedstrijd weer. Alleen op die manier krijgt de Argentijnse aanvaller wedstrijdritme, zo luidt het oordeel. ''Of krijg je dan gehussel zoals met Weghorst en Brobbey?''

''Ik denk dat Ueda niet afgeschreven kan worden, die hebben ze voor negen miljoen gehaald. Die gaan ze niet afschrijven'', ziet Vink wel degelijk een rol weggelegd voor de Japanse spits bij Feyenoord.

Trainer Brian Priske liet Carranza gewoon aan de tweede helft beginnen tegen Sparta. Wél haalde hij de backs Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman naar de kant, met Givairo Read en Hugo Bueno als hun vervangers.