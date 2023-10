Van Gaal zet appartement met zeezicht voor bijna 4 miljoen euro te koop

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 18:22 • Jordi Tomasowa

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Louis van Gaal heeft zijn appartement in Noordwijk te koop gezet, zo is te zien op Funda. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal woont in de Portugese Algarve, maar heeft ook onroerend goed in Nederland.

De slaapkamer van het luxe appartement van Van Gaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Gaal bezit het penthouse al vele jaren, maar wil nu kennelijk van het pand af. De vraagprijs is niet mals. De Amsterdammer hoopt bijna vier miljoen euro aan de verkoop over te houden.

“Prachtig en rustig gelegen luxe appartement met fantastisch uitzicht op het zuidelijkste punt van de Zuidboulevard, op een van de mooiste locaties aan de Nederlandse kust”, zo staat in de advertentie te lezen.

Het luxe appartement is in 2005 gebouwd en heeft een woonoppervlakte van circa 214 vierkante meter. Het pand heeft maar liefst drie balkons en een royale garagebox.

Op Funa zijn 44 foto’s van het appartement van Van Gaal te vinden. In een van de foto’s van de slaapkamer is een leuk detail te zien. Naast het bed hangt namelijk een groot portret van de voormalig bondscoach en zijn echtgenote Truus van Gaal.

De huiskamer van het appartement van Van Gaal.