‘Van Gaal zei: ‘Ik wil je er bijhebben, maar eerste spits zal je nooit worden’’

Wout Weghorst heeft een hele speciale band met Louis van Gaal. Dat vertelt de spits in Waanzinnige Wout, een filmspecial van Viaplay. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal nam Weghorst standaard op in zijn selectie.

"Die band is heel speciaal", vertelt Weghorst glimlachend. "Hij is een fantastisch mens, een fantastische persoonlijkheid. Hoe ik daar mee heb gewerkt, hoe hij voetbal benadert. Vanaf dag één dat hij binnenkwam zei hij: ‘We worden wereldkampioen’.”

“De trainer is altijd heel duidelijk tegen me geweest. Hij zei: ‘Wout, ik wil je echt heel graag bij de selectie hebben. Je bent van hele grote waarde voor mijn elftal met je persoonlijkheid, hoe je traint. Daar ben je voor mij echt de nummer 1 in, maar mijn nummer 1-spits zal je nooit gaan worden.’”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Lekker is het niet om te horen", vervolgt Weghorst. "Maar ik waardeer dat de trainer daar duidelijk en eerlijk in is geweest. Maar ik zei tegen hem: 'Ik zal tot de laatste dag dat ik hier ben jou proberen te overtuigen om me te laten spelen'. Dat is me niet gelukt”, lacht Weghorst.

“Maar hij heeft me altijd wel gezegd dat ik iets speciaals kan doen en daarin het verschil kan maken.” Het viel Weghorst zwaar dat hij bankzitter was bij het Nederlands elftal, maar hij klampte altijd vast aan dat ultieme doel van wereldkampioen worden.

“Ik had altijd het WK voor ogen en dacht altijd dat er één moment, één wedstrijd zou komen waarin je het verschil kan maken. Dat was bijna gelukt", besluit een balende, maar trotse Weghorst.

Díe goal

In de kwartfinale tegen Argentinië kwam Weghorst zo'n tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Hij deed het onmogelijke en bracht het Nederlands elftal van een 2-0 achterstand met twee doelpunten langszij. De gelijkmaker kwam voort uit een variant op de vrije trap.

"Frans Hoek noemde het de Wout-variant", blikt Weghorst terug op dat doelpunt. "Perfect tot uitvoering gebracht, op Frenkie (de Jong, red.) na, want hij vergat te blokken”, lacht de spits, om op serieuzere toon te vervolgen. “Het moest zo zijn. Daarna ben je zo in extase. Ik weet ook heel veel niet meer van de verlenging.”

"Het was vanaf Amerika dat we hem zouden gebruiken", doelt hij op de variant. "Eigenlijk zou Memphis de bal moeten krijgen, maar hij werd gewisseld." Weghorst verdiende zelf een vrije bal gaf direct aan de variant te willen nemen.

Hij probeerde contact te zoeken met Teun Koopmeiners en Cody Gakpo om de variant af te stemmen. "Maar Teun wilde geen contact meer met me maken, want hij dacht: straks ziet iemand het. Dus ik wist echt tot de laatste seconde niet of hij hem wel of niet zou spelen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties