Van Gaal had ander plan in gedachten voor penaltyserie tegen Argentijnen

Zondag, 15 oktober 2023 om 23:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:00

Frans Hoek heeft onthuld dat Tim Krul de aangewezen persoon was om tijdens de strafschoppenserie tegen Argentinië afgelopen WK onder de lat te staan. Dat laat de keeperstrainer, die op het WK in de staf van bondscoach Louis van Gaal zat, weten bij Studio Voetbal. Hoek stelt verder dat Krul niet bereid was om vier à zes weken weg te blijven van zijn familie om als reservekeeper te fungeren. Van Gaal nam uiteindelijk Remko Pasveer, Justin Bijlow en eerste keuze Andries Noppert mee.

Oranje knokte zich in de kwartfinale van het toernooi dankzij Wout Weghorst op miraculeuze wijze terug in de wedstrijd. Na de 2-2 volgde een verlenging, waarin niet gescoord werd, een strafschoppenreeks. Virgil van Dijk en Steven Berghuis misten direct de eerste twee Nederlandse strafschoppen. Noppert bleek tegelijkertijd niet in staat om een Argentijnse penalty te keren.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Hoek of 'er iets aan te wijzen valt wat er beter had gemoeten'. rondom de strafschoppenserie tegen de Argentijnen. "In 2014 heeft de wissel plaatsgevonden", doelt Hoek op de legendarische invalbeurt van Krul tegen Costa Rica. Mede dankzij zijn reddingen in de penaltyserie plaatste Oranje zich voor de halve finale.

"Dat heeft goed uitgepakt, maar dat had ook niet goed kunnen uitpakken. Als dat niet goed uitpakt, wil dat niet zeggen dat dat geen goede beslissing was. Je kan het niet altijd ophangen aan winnen of verliezen. Tussen 2014 en 2022 is er heel veel gebeurd op het gebied van penalty's. Er zijn onderzoeken gedaan en weet ik wat."

"Men was bij het Nederlands elftal onder Frank de Boer al bezig op het EK (in 2021, red.). Daar zijn we eigenlijk op voort gaan borduren en we hebben er ook op getraind. Maar het geeft geen garantie dat je ook wint. Je probeert alleen de kans om dat te laten lukken groter te maken. Voorbeeld: Virgil had nog geen penalty gemist. Ook niet bij Liverpool, áls 'ie 'm daar moest nemen. Die mist 'm. Dat kan gebeuren."

"We zijn alle jongens afgegaan. 'Wil jij hem nemen? Wil jij hem nemen?' We hebben alles gecommuniceerd met de spelers. Van Dijk wist al heel lang dat hij de eerste zou nemen en dat wilde hij ook." Van Ramshorst vraagt zich af of men niet had moeten kunnen kiezen voor de beste strafschoppennemer. "Maar dan ga je iets veranderen wat je heel duidelijk met elkaar hebt afgesproken."

Noppert koos bij drie van de vier Argentijnse strafschoppen een hoek. Van Ramshorst vraagt zich af of dat tegen de afspraken was, daar de statistieken uitwijzen dat doelmannen procentueel de meeste reddingen verrichten als zij reageren op de nemer. "Je ziet de situaties die op een bepaald moment onder een bepaalde druk gebeuren. Dat is niet trainbaar. Het is heel moeilijk voor spelers om exact te doen wat je met elkaar afgesproken en getraind hebt."

Hoek zegt dat de voorinformatie een jaar voor het WK beschikbaar was. Noppert zat toen nog niet bij Oranje. "Daaruit kwam Krul het beste naar voren. Hij had ook ervaring, had het al een keer gedaan. Maar goed, die wilde niet mee." Tafelgast Süleyman Öztürk vraagt zich af of dat kwam omdat hij bepaalde tests niet wilde doen. Van Gaal hield voor het toernooi een penalty-experiment, waar Krul niet aan mee wilde doen.

Hoek ontkent echter dat dat de reden was. "Dat is allemaal niet waar. Tim heeft mij gebeld en aangegeven: 'Frans, dit is de situatie. Zo en zo.'" Hoek stelt dat hij Krul niet heeft geprobeerd over te halen als 'hij dat zo voelt'. "Hij vond de periode van vier à zes weken weg bij zijn gezin... Hij maakte geen kans om echt te spelen. Dat zouden de andere drie zijn. Dus hij zou er alleen maar zijn voor de penalty's. Dat kon hij niet opbrengen." Öztürk vraagt of Krul op doel zou hebben gestaan tijdens de strafschoppenserie tegen de Argentijnen. "Die kans zou heel groot zijn geweest, ja."