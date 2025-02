Van FC Barcelona naar RBC Roosendaal binnen zes jaar: ‘Alles wat tegen kon zitten, zat tegen’

Mike van Beijnen – niet veel Nederlandse voetballiefhebbers zullen die naam direct herkennen. Toch is hij een van de weinige Nederlanders die kan zeggen dat hij op de loonlijst van FC Barcelona heeft gestaan. In een interview met het Algemeen Dagblad sprak Van Beijnen over dit illustere avontuur: “Mensen zeiden dat ik hier alleen zat vanwege Frenkie de Jong.”

Van de jeugdopleiding van NAC Breda in één keer naar FC Barcelona: Van Beijnen deed het. Ali Dursun, schoonvader van Van Beijnen en tevens zaakwaarnemer van grote namen zoals Frenkie de Jong, Antonio Rüdiger en Viktor Gyökeres, speelde een grote rol in dit avontuur. “Telkens moest het herhaald worden door iedereen: Mike van Beijnen, schoonzoon van Ali Dursun, zit bij Barcelona vanwege Frenkie.”

Van Beijnen is eerlijk over zijn tijd bij Barcelona: “Het is een eer om met dat logo op de borst te spelen en om tussen al die grote namen op het veld te staan. Maar het feit dat telkens benoemd moest worden dat ik daar vanwege Frenkie zat, haalde wel de magie van alles weg.”

Na een half jaar bij Barcelona kwam Van Beijnen nog bij verschillende clubs terecht. Een transfer naar het Turkse Gençlerbirligi bracht niet de gehoopte stap voorwaarts. Via Fortuna Sittard, FC Den Bosch, FC Emmen en het Belgische Beerschot belandde hij uiteindelijk bij amateurclub RBC Roosendaal. “Niet alles loopt altijd zoals je zelf wilt”, voegt Van Beijnen toe.

“Als je profvoetballer bent, verwacht je niet dat je op je vijfentwintigste moet stoppen. Ik zat lang zonder club. Toen ik vervolgens bij Beerschot uitkwam, raakte ik geblesseerd tijdens de voorbereiding. Uiteindelijk, toen ik eenmaal weer fit was, zat alles al vol. Dan moet je een keuze maken, en na goed overleg thuis besloot ik te stoppen met profvoetbal.”

Na zijn profcarrière kwam RBC op zijn pad. “Ik vind het spelletje nog steeds heel leuk. RBC is dicht bij huis en heeft een aardig niveau. Ik kreeg op de eerste training een warm welkom van alle spelers, en iedereen vond het leuk dat ik er was. Het is een hele nieuwe wereld waar ik in ben gestapt.”

Al met al is Van Beijnen toch trots op wat hij heeft bereikt. “Ik heb met veel grote spelers op een veld gestaan. Zo heb ik bij Fortuna veel geleerd van Burak Yilmaz. Maar alles heeft ook zijn mindere kanten. Iedereen heeft wat over je te zeggen, zelfs als ze je niet kennen. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.”