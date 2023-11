Van Egmond: ‘Hij heeft de hele mentaliteit rondom Feyenoord veranderd’

Woensdag, 15 november 2023 om 13:10 • Siep Engelen • Laatste update: 13:01

Michel van Egmond is al jaren de populairste sportschrijver van Nederland. Met onder andere biografieën over Wim Kieft en René van der Gijp scoorde hij meerdere bestsellers op rij. Met zijn nieuwe boek Voetbal kijken met Van Basten gooit hij het over een geheel andere boeg. Een serie eigenzinnige reportages neemt de lezer mee langs verschillende sportonderwerpen. Voetbalzone zocht de schrijver op en ging in gesprek over het nieuwe boek van Van Egmond en de huidige successen van Feyenoord.

Door Justus Dingemanse en Gino Ragueb

Van Egmond maakt zich klaar voor een nieuwe aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp als hij aanschuift voor een gesprek. Hierin licht hij de keuze voor de titel van zijn nieuwe boek toe. “Het zijn eigenlijk een stel losse verhalen, en dan moet je er een kiezen voor je titel. Deze titel verwijst naar mijn totaal mislukte debuut als WK-analist bij de NOS.”

“Ja, dat was niet zo’n geslaagd optreden”, aldus de 55-jarige schrijver, die ook de voordelen van zijn job ziet. “Je kunt van je mislukkingen weer iets nieuws maken, net als een banketbakker dat kan. Van deze misser heb ik gelukkig een verhaal kunnen maken.”

Van Egmond noemt het zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Vaak zijn zijn boeken op één persoon gericht, maar deze keer is het meer een reportagevorm geworden. “Dat is een stijl die me wel ligt. Nu ben ik zelf ook iets zichtbaarder. In deze passages gebeurt ogenschijnlijk niet veel, het zijn eigenlijk vluchtige ontmoetingen”, vertelt Van Egmond. “Maar alle associaties die bij mij naar boven komen, heb ik daaraan vastgeplakt."

De passie voor voetbal is er altijd geweest bij Van Egmond, die wel weet waar zijn interesse voor de sport vandaan komt. “Wat voetbal voor mensen betekent, kan me zo fascineren. Veel meer dan het spelletje zelf. Ik zag laatst iemand die het zo mooi vond dat Ajax laatste stond, dat hij er een tatoeage van had laten zetten. Die loopt voor de rest van zijn leven met teletekstpagina 819 op zijn lichaam. Wat voetbal met mensen doet, daar kan ik ook erg om lachen.”

Er zijn meer aspecten van de voetbalwereld waar van Egmond van kan genieten. “Iets wat mij misschien wel het meest aantrekt, is de enorme kloof tussen het romantische beeld wat de buitenwereld van de voetballerij heeft en de grauwe werkelijkheid. Ik denk aan de situatie waarin een speler het logo van zijn club kust. Dan denken alle supporters dus dat hij net zoveel van de club houdt als zij, terwijl het de speler hoogstwaarschijnlijk om de centen gaat. Eigenlijk zou zo’n speler zijn bankrekening moeten kussen.”

Na het gesprek over zijn nieuwe boek komen de huidige successen van Feyenoord onder Arne Slot ter sprake. “Slot is echt, vanaf dag één dat hij instapte, cruciaal voor Feyenoord. Elke dag wordt de lat hoger gelegd. Hij heeft niet alleen het team verbeterd, maar ook de hele mentaliteit rond de club is veranderd”, spreekt Van Egmond vol bewondering. Daarna geeft de schrijver de Rotterdammers ook een waarschuwing. “We hebben gezien hoe het bij Ajax in een korte periode als een kaartenhuis is ingestort. Slot heeft laten zien hoe het moet, maar iemand anders moet het straks kunnen invullen als hij vertrekt."

Van Egmond heeft na deze nieuwe manier van schrijven nog meer ambities. Een ambitie die hij al langer heeft, is het schrijven van een boek over de eerste voetballer die uit de kast komt. Hij hoopt nog steeds dat dat een keer zijn kant op mag komen. Daarbuiten hoopt hij vooral dat zijn nieuwe boek goed ontvangen wordt. “Als genoeg mensen dit kunnen waarderen wil ik graag in deze vorm blijven schrijven. Dan ga ik op zoek naar meer verhalen in de voetbalwereld.” Voetbal kijken met Van Basten is vanaf nu overal verkrijgbaar, onder meer via de website van Uitgever Inside.