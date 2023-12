Van Dijk verhuisde 7 weken naar Dubai: ‘Was bijna de beste tijd van ons leven’

Virgil van Dijk heeft leren relativeren na twee zware knieblessures. Waar de aanvoerder van Liverpool de afgelopen jaren geen onuitwisbare indruk maakte, oogst hij dit seizoen juist weer enorm veel lof in de Engelse tabloids. De blessures hebben hem niet veranderd als speler. “Maar ik heb moeten wennen aan de nieuwe knie, zo is het dan weer wél”, aldus Van Dijk.

“Een knieblessure, dat is écht heftig”, vertelt de 32-jarige verdediger tegenover Voetbal International. “Nu kan ik zeggen dat die periode me inderdaad ook best veel heeft gebracht.”

“Niemand gaat in zijn carrière alleen maar over hoge toppen. Er zullen altijd mindere fases zijn en die maken ook wie je bent, die vormen je óók en helpen je leren om te gaan met de tegenslagen die daarna weer komen.”

Van Dijk benadrukt echter wel dat hij de twee blessures, een voorste kruisband en afgescheurde binnenband van de knie, nooit had willen meemaken. “Maar als het dan toch gebeurt, geniet je daarna nog meer dan je ervoor deed.”

De geboren Bredanaar laat weten dat hij na zijn knieoperatie in oktober 2020 samen met zijn gezin zeven weken naar Dubai is verhuisd om daar in alle rust te kunnen revalideren.

“Dat was bijna de beste tijd van ons leven. Mét elkaar. Ik vergeet het nooit meer. Het heeft mij, óns zo veel sterker gemaakt, mij mentaal, ons als gezin. Normaal gesproken heb je als voetballer een week of twee vakantie en dan begint de voorbereiding alweer.”

Van Dijk vond het fijn dat hij een lange periode samen met zijn gezin kon zijn tijdens zijn revalidatie. “Het werkte ontzettend goed, in zo’n setting krijg je alles wat er is gebeurd veel beter in perspectief. Ik heb er écht van genoten.”

De centrumverdediger wil niet zeggen dat voetbal maar een spelletje is, alleen beseft hij nu wel meer dat zijn gezin en zijn gezondheid wel de dingen zijn waar het in het leven echt om gaat. “En dáárvan heb ik kunnen genieten toen ik even niet kon voetballen. De les is, als je dat zo mag noemen, dat je moeilijke periodes in het voetbal veel makkelijker kan doorstaan als thuis alles op orde is.”

