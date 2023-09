Van Dijk tovert brede grijns op gezicht na vraag over nieuw Oranje-systeem

Donderdag, 7 september 2023 om 23:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:13

Het Nederlands elftal deed donderdagavond uitstekende zaken in de EK-kwalificatiereeks. Bondscoach Ronald Koeman, die zijn team met 3-0 zag winnen van Griekenland, verraste voor aanvang van het duel door voor een systeem met drie centrumverdedigers en twee wingbacks te kiezen. Daar heerste wat scepsis over, maar na afloop kon aanvoerder Virgil van Dijk een brede grijns niet onderdrukken toen hij de vraag kreeg of dat systeem zichzelf bewezen heeft.

Van Dijk stond na afloop de NOS te woord. De verdediger van Oranje krijgt de vraag van verslaggever Jeroen Stekelenburg of het gelijk van het systeem bewezen is, daar Oranje geen tegendoelpunt kreeg. "Weet ik niet", antwoordt Van Dijk met een grote grijns. "Maar het doet wel wat als je zo veel tegendoelpunten krijgt. De 'nul' was heilig vandaag en als we dat blijven doen, hebben we best wel grote kans dat we wedstrijden winnen. Dat klinkt misschien cliché, maar dat is wel zo. We hebben kwaliteiten voorin om doelpunten te maken. Of die nou uit ons spel komen of uit spelhervattingen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Dijk geeft aan dat hij voor aanvang van het duel met de Grieken met Koeman gesproken heeft over het systeem. "Als je zo veel tegendoelpunten krijgt moet je op zoek naar een oplossing en vandaag stond het als een huis in mijn ogen. Dat was de basis denk ik." Van Dijk, die eerder aangaf het liefst in het klassieke 4-3-3-systeem te spelen, geeft aan dat het er niet om gaat wat hij van het nieuwe systeem vindt. "Jij bent aanvoerder", stelt Stekelenburg. "Natuurlijk, maar bij vlagen spelen we met drie en soms met vier. Het wisselt af in de wedstrijd, maar je moet vooral reageren op wat de tegenstander doet. Als zij druk zetten met drie proberen we het op te lossen met vier en als ze met twee druk zetten dan met drie. Je moet flexibel zijn en ik denk dat dat vooral in de eerste helft goed ging."

Oranje stelde de zege al voor rust veilig. Treffers van Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst zorgden voor een 3-0 tussenstand. Na de onderbreking drukte Oranje niet door, al kwam de zege nooit meer in gevaar in het Philips Stadion. "We hebben de spelers er ook voor", vervolgt Van Dijk over het systeem. "Met Geertruida en Nathan (Aké, red) hebben we spelers die dat elke week op het allerhoogste niveau doen. Vandaag zie je ook dat Stefan (de Vrij, red.) en Matthijs (de Ligt, red.) uitstekend invallen. Dus we zitten er wel goed in." Oranje heeft nu na drie wedstrijden zes punten verzameld en doet daarmee uitstekende zaken. Griekenland, dat ook zes punten heeft, speelde een wedstrijd meer, terwijl Ierland volgt met drie punten. Zondag speelt Oranje in Dublin tegen Ierland.