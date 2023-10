Van Dijk schiet Oranje diep in blessuretijd naar cruciale zege op Griekenland

Maandag, 16 oktober 2023 om 22:46 • Wessel Antes • Laatste update: 23:04

Nederland is er maandagavond in geslaagd een nipte zege te boeken op Griekenland: 0-1. Een late penalty van Virgil van Dijk bepaalde de eindstand in het voordeel van Oranje. Eerder in de wedstrijd zag Wout Weghorst nog een strafschop gepareerd worden door Odysseas Vlachodimos, maar de verdediger van Liverpool benutte het buitenkansje wel. Het andere duel in Groep B, tussen Gibraltar en Ierland, eindigde in een 0-4 zege voor het uitspelende land.

Bondscoach Ronald Koeman wijzigde zijn elftal maandag op twee plekken voor het cruciale duel in Athene. Marten de Roon en Joey Veerman namen plaats op de bank, waardoor Mats Wieffer en Steven Bergwijn aan de aftrap stonden. Weghorst, die tegen Frankrijk (1-2 nederlaag) afgelopen vrijdag geblesseerd uitviel, was ‘gewoon’ fit genoeg voor een basisplaats. Daardoor moest Donyell Malen opnieuw genoegen nemen met een rol als invaller.

Ook Griekenland-bondscoach Gustavo Poyet voerde twee wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen duel in Ierland (0-2). De negentienjarige Konstantinos Koulierakis kreeg de voorkeur boven Dimitrios Pelkas, terwijl voormalig Eredivisionist Giorgos Giakoumakis zijn jongere concurrent Fotis Ioannidis voor zich moest dulden. AZ-spits Vangelis Pavlidis zat naast Giakoumakis op de bank.

In het eerste bedrijf startten beide landen afwachtend. Oranje probeerde voornamelijk geen onnodige fouten te maken. Lutsharel Geertruida liep na een klein kwartier tegen een vroege gele kaart aan vanwege een overtreding op Ioannidis. De centrumverdediger van Feyenoord schoot vervolgens de bal weg, waarna ook Dimitris Kourbelis op de bon werd geslingerd na zijn protest tegen die actie.

Na een vermeende handsbal van Giorgos Masouras weigerde arbiter Alejandro Hernández een strafschop te geven. Uit de daaropvolgende hoekschoppen werd Tijjani Reijnders tot twee keer toe gevaarlijk met een afstandsschot. Halverwege de eerste helft kreeg Oranje alsnog een penalty, toen Van Dijk in het Griekse strafschopgebied werd neergehaald door Koulierakis. Weghorst zag zijn zwakke inzet vanaf elf meter echter gekeerd worden door Vlachodimos. Vlak voor rust reageerde de Griekse goalie eveneens goed op een schot van Bergwijn.

Wout Weghorst mag een strafschop nemen, maar hij mist. Het staat nog altijd 0-0. pic.twitter.com/0Xv2MkFZBC — NOS Sport (@NOSsport) October 16, 2023

De ongelukkig spelende Geertruida werd in de rust vervangen voor Malen. Direct na de theepauze kreeg Bergwijn wederom een grote kans, waarbij zijn schot opnieuw stuitte op de uitstekend keepende Vlachodimos. Na een uur spelen bracht koeman Veerman en Brian Brobbey voor Weghorst en Xavi Simons. Laatstgenoemde had even daarvoor een bal naast geschoten. De debuterende Brobbey leek gevaarlijk te worden na een voorzet van Denzel Dumfries, maar zijn kopbal leverde geen problemen op voor de Griekse defensie.

In de slotfase haalde Koeman Feyenoorder Quilindschy Hartman naar de kant voor Micky van de Ven. Met Pavlidis als invaller ging Griekenland nog op zoek naar de zege. Van de Ven verloor op slordige wijze de bal, maar meer dan een scheldkanonnade van Van Dijk leverde dat hem gelukkig niet op.

Na een overtreding op Dumfries was het Van Dijk die vanaf de strafschopstip zorgde voor de driepunter. De aanvoerder van Oranje bleef ijzig kalm en stuurde Vlachodimos de linkerhoek in, terwijl zijn inzet rechtsbovenin het Griekse doel belandde: 0-1. Daardoor zet Nederland een reuzenstap richting het EK in Duitsland.