‘Van Dijk moet vrezen voor dubbele straf na ongepast gedrag jegens arbiter’

Maandag, 28 augustus 2023 om 13:25 • Wessel Antes

Virgil van Dijk wacht mogelijk een langere schorsing door zijn reactie na het ontvangen van een rode kaart in het uitduel met Newcastle United (1-2 winst), weet the Daily Mail. De 32-jarige aanvoerder van Liverpool zou zich ongepast hebben gedragen jegens scheidsrechter John Brooks, nadat de leidsman hem van het veld stuurde na een overtreding op Alexander Isak. Van Dijk zou de beslissing onder meer ‘een fucking grap’ hebben genoemd, wat kan vallen in de categorie ongepast gedrag tegen arbiters. De Bredanaar zou ook harde woorden hebben gewisseld met vierde official Craig Pawson.

Van Dijk kreeg zondagmiddag al in de eerste helft een rode kaart, toen hij de doorgebroken Newcastle-spits Isak aantikte. Het was zijn eerste rode kaart in dienst van the Reds. Volgens het gerucht van the Daily Mail ontvangt Van Dijk minstens een wedstrijd schorsing voor de overtreding. Daarnaast kan hij extra lang geschorst worden door zijn reactie op de rode kaart. De FA (Football Association) moet nog bekendmaken of het gedrag van Van Dijk daadwerkelijk onderzocht wordt, maar in potentie kan het vallen in de categorie ‘ongepast gedrag jegens arbiters’.

Voormalig scheidsrechter Mike Dean concludeert dat het gedrag van Van Dijk eigenlijk niet door de beugel kan. “Van Dijk ging niet alleen tegen zijn rode kaart in, maar gaf vierde official Craig Pawson ook een verbale dreun na.” Vloeken is in Engeland not done en op beelden was duidelijk te zien hoe de Oranje-international tekeer ging op St. James’ Park. Van Dijk zou de beslissing van Brooks onder meer ‘een fucking grap’ hebben genoemd. In de Premier League staan zware straffen op ongepast gedrag tegen scheidsrechters.

Van Dijk mist in ieder geval het thuisduel met Aston Villa van zondag 3 september. Mogelijk moet hij vervolgens nog langer brommen, indien de FA de zaak hard maakt. Van Dijk werd zondag overigens gered door teamgenoot Darwin Núñez, die een 1-0 achterstand eigenhandig wist om te draaien. In de laatste tien minuten van de wedstrijd was de Uruguayaanse spits tweemaal trefzeker. Dankzij zijn doelpunten blijft Liverpool ongeslagen in de Premier League. Momenteel staat het elftal van Jürgen Klopp op de vierde plaats in de Premier League.