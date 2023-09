Van Dijk komt in vreemd gesprek terecht: ‘Jij maakt er iets mysterieus van’

Woensdag, 6 september 2023 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:12

Virgil van Dijk verwacht dat hij donderdagavond 'gewoon' aan de aftrap verschijnt als het Nederlands elftal het in de EK-kwalificatie opneemt tegen Griekenland. De aanvoerder van Oranje zit sinds zijn zware knieblessure niet in de beste fase van zijn carrière, maar is voor bondscoach Ronald Koeman nog altijd de belangrijkste leider in het hart van de defensie.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg stelt bij de NOS dat de plek van Van Dijk 'niet langer onomstreden is'. "Wat zou jij doen als je bondscoach was? Teruggrijpen op Van Dijk en De Ligt, oud vertrouwd?", legt Stekelenburg de captain van Oranje voor. "Dat zullen we gaan zien", aldus Van Dijk. "Ik wil spelen en winnen, dat is het belangrijkst. Ik heb vertrouwen in alle spelers binnen de selectie. We hebben iedereen ook nodig."

Stekelenburg bijt zich vervolgens vast en gaat door over de mogelijke basisplaats van Van Dijk. "Maar jij speelt toch?", stelt de verslaggever. "Dat hoop ik", stelt Van Dijk. "Jij bent hier jaren binnengekomen met de zekerheid dat je speelde. Is dat nu dan anders?" Van Dijk: "Voor mijn gevoel niet, maar de bondscoach is de baas en hij zal het team bekendmaken. Maar dat is denk ik op dit moment geen discussie."

"Nee, want daar is niks in veranderd toch", aldus Stekelenburg. "Dat denk ik niet nee. Denk jij wel?", antwoordt Van Dijk. "Jij maakt er een mooie vraag en een mysterieus iets van. We willen winnen. Door beter te verdedigen, beter aan de bal te zijn en compacter te spelen. Het was heel teleurstellend in de Nations League, dat was duidelijk. Dat hebben we ook allemaal gevoeld. Het besef dat er een hele belangrijke periode aankomt voel ik. Nu moeten we het laten zien ook."