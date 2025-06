Ronald Koeman grapt over rel rond Polen-vedette Lewandowski: 'Je moet nooit...'

Robert Lewandowski heeft het helemaal gehad met Michal Probierz, de bondscoach van Polen. De keuzeheer nam de aanvaller zijn aanvoerdersband af en Lewandowski is zó verbolgen door deze actie dat hij per direct is gestopt als international.

Het officiële X-account van het Poolse nationale elftal liet zondagavond weten. ''Op besluit van bondscoach Michał Probierz is besloten dat Piotr Zieliński de nieuwe aanvoerder van het Poolse nationale team wordt. De bondscoach heeft Robert Lewandowski, het hele team en de trainersstaf persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit.''

Lewandowski kwam niet veel later met een statement naar buiten: ''Gezien de omstandigheden en het verlies aan vertrouwen in de coach van het Poolse nationale team, heb ik besloten te stoppen met spelen voor het Poolse nationale team zolang hij coach is. Ik hoop dat ik snel weer voor de beste fans ter wereld kan spelen.''

De beslissing van Lewandowski om te stoppen bij de Poolse ploeg komt maandag ter sprake op de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar het WK-kwalificatieduel met Malta van dinsdag. Polen zit namelijk in dezelfde groep als Nederland.

''Wat zou jij zeggen als Ronald Koeman dat zou doen?'', wil verslaggever Noa Vahle weten van aanvoerder Virgil van Dijk. ''Gelukkig gebeurt dat hier niet'', antwoordt Van Dijk, om vervolgens hard in de lach te schieten.

''Maar daar gaan we niet over praten. Dat is hun situatie. Daar kan ik vrij weinig over zeggen'', voegt de aanvoerder van het Nederlands elftal daaraan toe.

Koeman haakt daar direct op in. ''Ik heb ooit één ding geleerd. Dat je nooit ruzie moet zoeken met je allerbelangrijkste speler. Dus dat ga ik niet doen. Daar win je het niet van'', aldus de bondscoach met een kwinkslag en een lach op zijn gezicht.