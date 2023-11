Van der Vaart ziet â€˜de allerbeste in heel Nederlandâ€™ rondlopen bij PSV

Van der Vaart ziet ‘de allerbeste in heel Nederland’ rondlopen bij PSV

Zondag, 26 november 2023 om 23:03 • Jan Hoeksema

Rafael van der Vaart is lyrisch over PSV, zo vertelt hij bij Studio Voetbal van de NOS. De analist ziet in de Eindhovenaren absoluut een 'kampioensploeg' en verwacht dan ook dat de titel naar de formatie van Peter Bosz zal gaan. Eén speler van PSV is Van der Vaart helemaal weg van: Joey Veerman.

"Ik denk dat dit wel een kampioensploeg is", begint de voormalig Ajacied bij het praatprogramma. "In Nederland zijn er gewoon te weinig ploegen waar PSV nog punten tegen gaat verspelen. Volgende week (tegen Feyenoord, red.) is echt cruciaal. Als ze die winnen is het wel klaar."

Volgens Van der Vaart is Feyenoord mogelijk de enige ploeg in de Eredivisie die PSV kan afstoppen. Op 3 december nemen de twee topclubs het in Rotterdam tegen elkaar op.

Van der Vaart pikt er één speler uit die hij vond uitblinken bij PSV toen de ploeg het zaterdag opnam tegen FC Twente (0-3 winst). Veerman kan op de nodige complimenten rekenen.

"Hij bloeit ook echt weer op", begint de oud-middenvelder over de controleur van PSV. "Je ziet ook dat Peter Bosz probeert hem in zijn kracht te laten komen. En alles wat hij niet heeft nemen ze op de koop toe en hij kan gewoon heerlijk spelen. En als hij aan het passen komt, dan is hij de allerbeste in heel Nederland."

Pierre van Hooijdonk is eveneens uiterst goed te spreken over Veerman, al wijst hij wel op het feit dat Twente een groot deel van de wedstrijd met een man minder speelde.

"Het was weer elf tegen tien hè, net als tegen Heracles Almelo. Dan is er geen speler die daar beter gebruik van kan maken dan Veerman, met zijn geweldige steekpasses", aldus Van Hooijdonk.