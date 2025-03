Van der Vaart wijst op één na beste speler van Nederlands elftal aan: 'Hij tikt een bizar niveau aan'

Rafael van der Vaart heeft genoten van het spel van het Nederlands elftal in het grootste gedeelte van de eerste helft tegen Spanje. Oranje kreeg al vroeg een tegentreffer, maar herstelde zich daar volgens de oud-international uitstekend van.

Van der Vaart is laaiend enthousiast over Frenkie de Jong, maar vindt Jeremie Frimpong eveneens 'een bizar niveau' aantikken. De rechtsbuiten van Bayer Leverkusen kreeg van bondscoach van Ronald Koeman de voorkeur boven Xavi Simons en Donyell Malen.

"Echt een leuke speler om naar te kijken", zegt Van der Vaart over Frimpong. "Hij begint aan iets en je denkt: doe nou niet, doe nou niet. Maar hij komt elke keer uit de situatie. Ik vind hem na Frenkie de beste speler."

Ook Pierre van Hooijdonk vindt Frimpong uitstekend spelen. "Hij begon een beetje simpel, met balletjes een beetje teruggeven. Op een gegeven moment had hij één actie die lukte, en daarna was het vertrouwen daar. Elke keer was het eigenlijk raak."

Oranje kreeg al vroeg een doelpunt tegen door een grote fout van Jorrel Hato. "Nederland lag door de tegengoal even in de touwen, maar daarna kwamen ze ontzettend sterk terug met echt goed voetbal", aldus Van Hooijdonk. "De kansen die gecreëerd werden kwamen voort uit goed voetbal en niet uit fouten van Spanje."