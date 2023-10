Van der Vaart wijst hoofdschuldige aan voor tegengoal: ‘Ik zag het meteen’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 21:45 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het optreden van Bart Verbruggen in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Halverwege kijkt Oranje tegen een 0-1 achterstand aan door toedoen van Kylian Mbappé, die Verbruggen van dichtbij verschalkte.

Al in de zevende minuut kreeg Nederland een tegentreffer. Xavi Simons en Quilindschy Hartman werden op de linkerflank verrast door een goede combinatie tussen Kingsley Coman en Jonathan Clauss. Laatstgenoemde kon een vrije voorzet geven, die door Mbappé van dichtbij werd afgemaakt: 0-1.

“Ik zag meteen dat het een fout van de keeper was. De bal kwam niet hard in het midden en een keeper van het Nederlands elftal moet die gewoon pakken. Als je er met twee handen naartoe gaat dan vang je die bal volgens mij gewoon.”

“Natuurlijk spelen die Fransen het allemaal goed uit, maar het was heel makkelijk gewoon. Niemand zit er ook echt kort op. Ze laten het allemaal een beetje gebeuren en Mbappé hoef je zo’n kans natuurlijk niet te geven”, besluit Van der Vaart.

Voor Wout Weghorst was overigens een onfortuinlijk duel. De spits moest zich al in de 38e minuut geblesseerd laten vervangen. Donyell Malen nam de honneurs waar. Weghorst raakte geblesseerd bij een stevig duel met Antoine Griezmann op het middenveld.