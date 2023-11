Van der Vaart voorziet sterspeler Oranje van advies: ‘Hij is niet dik, maar...’

Zondag, 26 november 2023 om 23:08 • Lars Capiau • Laatste update: 23:17

Memphis Depay zou er volgens Rafael van der Vaart goed aan doen om wat spiermassa in te leveren, zo stelt de analyticus bij Studio Voetbal. Volgens de vaste tafelgast is het blessureleed van de aanvaller deels te wijten aan zijn vele spiermassa en zou hij het best wat 'mobieler' kunnen worden.

"Memphis Depay is terug", leidt presenator Sjoerd van Ramshorst het onderwerp in. De aanvaller deed namens Atlético Madrid acht minuten mee in het met 1-0 gewonnen duel met RCD Mallorca.

"Memphis hebben we echt nodig om het verschil te maken bij Oranje", begint Van der Vaart zijn lofzang. De international sukkelt al langere tijd met blessures.

"Ik hoop dat hij fit blijft, want hij heeft wel heel veel last het laatste jaar. Elke keer weer terug, weer een spierblessure en hij is nu ook al 30 (29, red.) of zo."

Op de vraag of Memphis wat aan zijn blessuregevoeligheid kan doen, reageert Van der Vaart bevestigend. "Ik vind, en dat klinkt een beetje gek, dat hij gewoon in spiermassa af moet nemen om mobieler te worden."

"Hij is niet dik, maar ik denk dat als je een foto ziet van toen en nu, dat hij daarin gewoon heel veel winst kan halen", denkt de oud-international.

De analyticus komt met een vergelijking. "Matthijs de Ligt heeft het ook gedaan, je kan duidelijk zien dat hij wat slanker is geworden."

"Ik denk dat Memphis wat teveel aan de gewichten is gaan hangen", stelt Van der Vaart, die benadrukt dat Memphis een 'absolute prof' is. "Je moet me niet verkeerd begrijpen dat ik denk dat hij dik is. Maar hij moet gewoon minder in die gewichten hangen."