Van der Vaart vond één speler van het Nederlands elftal nóg beter dan Reijnders

Rafael van der Vaart heeft Mark Flekken aangewezen als beste man aan de kant van het Nederlands elftal. De doelman van Brentford werd een paar keer flink op de proef gesteld door Schotland, maar weerde zich kranig en hield zijn doel schoon: 4-0.

Flekken wist op voorhand dat hij het tegen de Schotten moest laten zien, daar dinsdag tegen Duitsland het doel wordt verdedigd door Bart Verbruggen. Van der Vaart is van mening dat Flekken zijn visitekaartje heeft afgegeven.

"We hebben op het laatst wat mooie dingen gezien, maar Schotland heeft heel veel kansen gehad. Het zegt heel veel dat Flekken de grote uitblinker was aan de kant van Oranje", aldus de oud-middenvelder bij de NOS.

Flekken had in de eerste helft een waanzinnige redding in huis op een kopbal, toen Jeremie Frimpong het duel van zijn directe tegenstander verloor. Ook in de tweede helft maakte de Limburger een solide indruk.

'Geen lijn'

Pierre van Hooijdonk is vooral teleurgesteld dat er geen structuur in de aanvallen zat van Oranje. "De bedoeling was dat Frimpong hoog zou spelen om daar gevaarlijk te worden, maar dat gebeurde niet", aldus de analist.

"Dit Schotland is veel beter dan de afgelopen jaren. Ze hebben vier open kansen gekregen. In juni, als het EK bezig is, kost je dat de kop."

Uiteindelijk liep Oranje na een moeizaam begin toch nog met ruime cijfers weg bij de Schotten. Aan de hand van een uitblinkende Tijjani Reijnders, die zelf voor zijn eerste interlandgoal tekende, werd het 4-0 in de Johan Cruijff ArenA.

