Van der Vaart vernietigend over Ajax en één specifieke speler: ‘Heel erg matig’

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het spel dat Ajax zondag vertoonde op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers wonnen wel (2-3), maar dat mocht gezien het aantal kansen voor de Deventenaren een klein wonder genoemd worden. Van der Vaart is met name kritisch op Jorrel Hato, die in de ogen van de oud-middenvelder geen aanvoerder zou moeten zijn. Niet Hato, maar vaste aanvoerder Steven Bergwijn droeg overigens de band in de Adelaarshorst.

Ajax speelde zondag een moeizame wedstrijd bij Go Ahead. De Amsterdammers stonden bij rust desondanks met 1-2 voor dankzij treffers van Brian Brobbey en Benjamin Tahirovic. Een klein kwartier na rust zorgde Joris Kramer voor de 2-2, voordat Devyne Rensch het duel in Amsterdams voordeel besliste. De hoofdstedelingen kwamen meermaals bijzonder goed weg tegen het goed spelende en veelvuldig kansen creërende Go Ahead.

“Iedereen is natuurlijk positief over Hato, maar hij was vandaag ook heel erg matig”, opent Van der Vaart bij Studio Voetbal op NPO 1. “In zijn opbouw vooral, waarin hij normaal erg sterk is... Maar hij verloor zeker in het begin echt elke bal. Hij was heel erg onzeker en ik vind dat dat ook weleens gezegd mag worden.”

“Dit is onze grootste talent, aanvoerder… Ik vind het eigenlijk belachelijk dat hij aanvoerder gemaakt wordt, maar goed. Dat zegt eigenlijk alles over Ajax. Dat is wel een beetje treurig, dat hij de leider is van de defensie van Ajax. ik vind dat écht niet kunnen, omdat hij 17 is. Dat kán helemaal niet.” Hato droeg bij afwezigheid van Bergwijn in de eerste seizoenshelft regelmatig de aanvoerdersband.

“Ik vind dat de spelersgroep gewoon middelmatig is", vervolgt Van der Vaart over Ajax. "Je moet hopen dat een Berghuis beslissend is, een Brobbey. Die geven dan net even een assistje en dan win je dat soort wedstrijden. Ik vind het zó verschrikkelijk slecht, dat het niet om aan te zien is.”

Lof voor Ramaj

“Die keeper (Diant Ramaj, red) was je beste man! Eén-op-één was hij heel goed. Hij bleef staan en had een aantal heerlijke reddingen.” De Duitser verrichte liefst tien reddingen. “Je kan tien reddingen hebben, maar dit waren ook cruciale reddingen.”

“Je wint die wedstrijd, maar je moet wel blijven kijken wat er fout ging. En er ging heel veel fout.” Presentator Sjoerd van Ramshorst stelt dat Ramaj de enige succesvolle aankoop van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat is geweest. Tafelgast Arno Vermeulen is het daarmee eens. “Daar moeten we nog een beetje voorzichtig mee zijn, maar daar lijkt het wel op", aldus

