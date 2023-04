Van der Vaart verbaast zich direct na Napoli - Milan: ‘Je stond je op te winden’

Dinsdag, 18 april 2023 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:21

Rafael van der Vaart heeft zich direct na afloop van Napoli - AC Milan (1-1) verbaasd om scheidsrechter Szymon Marciniak. De Pool trok vier minuten blessuretijd bij, maar voegde daar niets extra's aan toe toen Napoli in die vier minuten nog wist te scoren. Dat leidt tot onbegrip bij Van der Vaart. "Die scheidsrechters joh, die hebben helemaal geen gevoel", vertelt hij bij Ziggo Sport.

Presentator Wytse van der Goot vraagt aan Van der Vaart of hij het een verrassing vindt dat Milan ten koste van Napoli door is in het miljardenbal. Laatstgenoemde geeft echter amper antwoord op die vraag en wijst direct naar de vier minuten blessuretijd. "Ja, als je het hele seizoen... Er worden vier minuten bijgetrokken...", steekt de oud-middenvelder zijn verbazing niet onder stoelen of banken. "Je stond je op te winden", antwoordt Van der Goot. "Jij toch ook?", vraagt Van der Vaart, die vervolgens zijn antwoord uitbreidt. "Er worden vier minuten bijgetrokken, er wordt een doelpunt gemaakt, dat duurt een tijd..."

Osimhen slaat in de absolute slotfase nog even toe, maar het blijft 1-1! ?? AC Milan gaat naar de halve finale van de Champions League! ??#ZiggoSport #UCL #NAPMIL pic.twitter.com/3X36PEY53p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2023

"Blessuretje hier en daar, en dan na vier minuten en één seconde fluit je meteen af", vervolgt Van der Vaart verbaasd. Van der Goot legt vervolgens de vraag voor waarom Marciniak dat zou doen. "Weet ik veel", antwoordt Van der Vaart. "Dat zijn die scheidsrechters joh. Die hebben helemaal geen gevoel voor... Af en toe zie je dat er negen minuten worden bijgetrokken, dat je denkt: waar halen ze het vandaan? Soms terecht, soms niet. Nu vier minuten. Dan denk je: prima, was ook zo. Maar laat dan nog een minuutje doorspelen", sluit Van der Vaart zijn betoog over de scheidsrechter af. Marciniak floot overigens na drie minuten en 59 seconden al af.

De voormalig Oranje-international dacht lange tijd dat Napoli de 0-1 achterstand nog zou herstellen. Daar kwam het echter niet van. Na de 1-0 overwinning van Milan in het San Siro bleek het 1-1 gelijkspel in Napels voldoende voor de bezoekers. Olivier Giroud miste een strafschop, maar maakte zijn fout nog voor rust goed door de 0-1 aan te tekenen. Napoli bleek lange tijd niet bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen, totdat Victor Osimhen in minuut 93 de Napoli-fans alsnog hoop gaf. Het bleek echter te laat, waardoor niet Napoli, maar Milan zich voegt bij de laatste vier. Benfica of Internazionale wordt daarin de tegenstander. Het heenduel in Portugal eindigde in 0-2, waardoor een Milanese derby in de halve finale meer dan waarschijnlijk is.