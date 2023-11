Van der Vaart teleurgesteld over één speler: ‘Hij maakte heel veel fouten’

Zaterdag, 18 november 2023 om 23:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:37

Rafael van der Vaart is enigszins teleurgesteld over het spel van Jerdy Schouten tegen Ierland. Nederland won met 1-0, maar Van der Vaart zag als analist van de NOS dat de middenvelder van PSV een ongelukkige wedstrijd speelde. Tegelijkertijd vond hij dat Joey Veerman juist goed inviel in het EK-kwalificatieduel.

“Ik was een beetje teleurgesteld”, begint Van der Vaart na afloop van de wedstrijd over Schouten. “Ik vond dat hij heel veel fouten maakte aan de bal. Hij had ook wel goede momenten, maar heel veel balverlies had hij. Toch nieuw allemaal voor hem. Ik vond hem niet heel geweldig spelen.”

Schouten speelde zijn tweede interland voor Nederland, nadat hij in juni vorig jaar tegen Wales (1-2 zege) al zijn debuut was gemaakt. Toch dacht Van der Vaart dus te zien dat de middenvelder enigszins moest wennen aan het spel bij Oranje.

“Er is veel concurrentie”, haakt collega-analist Pierre van Hooijdonk in. “Vooraf zei ik nog: waar hij eigenlijk een beetje het verschil in maakt ten opzichte van Wieffer is dat zijn passnauwkeurigheid gewoon hoger is bij PSV, dan Wieffer bij Feyenoord. En daar hebben we vanavond helemaal niets van teruggezien. Dat is jammer.”

Joey Veerman

Iemand die Van der Vaart wel kon bekoren, was Veerman. De PSV’er kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Cody Gakpo. “Hij had meteen twee à drie ballen over de verdediging heen die gewoon op maat zijn”, zag de analist. “In zulke wedstrijden heb je dat echt nodig.”

“Ik vond dat hij samen moest spelen met Schouten vandaag, omdat ik denk dat zij bij PSV zó goed samenspelen... En die ballen van Veerman, dan open je de verdediging. Veerman kan dat als geen ander. Ik heb ook wel eens kritiek op hem, of hij dat wel op het allerhoogste niveau kan. Tegen Frankrijk vond ik hem best wel goed spelen, dus dat zit er echt aan te komen.”

Als het aan Van der Vaart ligt, moet Veerman altijd spelen bij afwezigheid van Frenkie de Jong. Samen met de middenvelder van FC Barcelona spelen vindt hij een minder goed idee. “Frenkie en hij zijn allebei op zoek naar de bal. Dus dan snap ik wel dat hij (Koeman, red.) voor Schouten kiest. Maar als Frenkie niet speelt, zou ik hem (Veerman, red.) altijd opstellen.”