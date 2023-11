Van der Vaart stoort zich aan ‘slordige’ én ‘hele slechte’ speler in Oranje

Dinsdag, 21 november 2023 om 21:48 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart is niet te spreken over het spel van Calvin Stengs en Donyell Malen. Halverwege het EK-kwalificatieduel geniet Oranje weliswaar een 0-3 voorsprong op Gibraltar dankzij doelpunten van Stengs, Mats Wieffer en Teun Koopmeiners, al ziet de analyticus toch meerdere verbeterpunten.

Oranje had tien minuten nodig om de Gibraltarese muur te slechten. Joey Veerman wist Stengs in het drukke strafschopgebied met een handig passje te bereiken, waarna de Feyenoorder ineens kon binnenschieten: 0-1.

De tweede treffer kwam op naam van Wieffer, die een eerdere misser goedmakte door zijn hoofd te zetten tegen een hoekschop van Veerman: 0-2. Koopmeiners zette in de 38ste minuut van dichtbij de 0-3 ruststand op het scorebord na een lage voorzet van Quilindschy Hartman.

“De Feyenoorders maakten wel het verschil”, benadrukt Van der Vaart. “Hartman met een assist en Stengs met een goal. Stengs heb ik echt heel hoog zitten en daarom bekijk ik hem ook zo. Maar Stengs was heel erg slordig hoor. Als hij wil doorgroeien tot topspeler, die ik wel in hem zie, dan moeten zijn aannames echt beter.”

“Ook na zijn goal was Stengs een beetje ongelukkig. Goede goal, maar ik denk dat je zeker tegen zo’n tegenstander kritisch kan zijn. Hij had te veel balverlies, al ging het na een half uur wel iets beter. Malen was trouwens ook heel slecht”, besluit Van der Vaart.

Voor Pierre van Hooijdonk vielen onder meer Koopmeiners en Wieffer in positieve zin op. “Koeman zei vooraf dat hij van Koopmeiners en Wieffer wilde hebben dat ze vaak in de zestien zouden komen ter ondersteuning van Weghorst.”

“Dat doen ze allebei goed. Zij zijn degenen die de meeste kansen hebben gekregen. Continu bij elke aanval staan zij waar ze moeten staan”, aldus Van Hooijdonk.