Van der Vaart reageert op ruzie: ‘Het is gisteren niet helemaal top verlopen...’

Maandag, 14 augustus 2023 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Rafael van der Vaart heeft maandagavond in Rondo gereageerd op alle gebeurtenissen tijdens en na de uitzending van een dag eerder bij Studio Voetbal. De oud-international beleefde 'een andere maandag dan normaal', zo vertelt hij in de voetbaltalkshow van Ziggo Sport. "Maar ik heb geen ruzie met Pierre of zo, hoor", aldus Van der Vaart.

Van der Vaart belandde zondagavond aan tafel bij de NOS in een ongekend felle discussie met Pierre van Hooijdonk over Ajax-trainer Maurice Steijn. Van Hooijdonk ligt al jaren in de clinch met Steijn en deed er zondag bij Studio Voetbal een flink schepje bovenop door Steijn te beschuldigen van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' in zijn tijd als hoofdtrainer van NAC Breda.

Hoe was de dag van Rafael van der Vaart? ?? Zand erover, op de feesttoeter blazen en door! ??#ZiggoSport #RONDO #VanderVaart #RafaelvanderVaart pic.twitter.com/zjEkWOhjhm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2023

Van der Vaart pakte Van Hooijdonk in die uitzending flink aan. Sjoerd van Ramshorst vroeg aan Van Hooijdonk of hij nog wel objectief kan oordelen over Steijn. "Mag ik die vraag beantwoorden? Nee!", brak Van der Vaart in. Van Hooijdonk: "Nu ga je net zo dom lullen..." Van der Vaart: "Ja, net zoals jij!" Van Hooijonk: "Als een simpele supporter. Want die denken ook allemaal zo."

Maandag reageert Van der Vaart op alle gebeurtenissen. "Hoe mijn dag was? Anders dan normaal", lacht de oud-Ajacied bij de opening van Rondo. "Het is gisteren niet helemaal top verlopen. Ik vond het prima, want ik houd van discussie, geen probleem, maar het was een beetje onrustig vandaag. Of het persoonlijk was? Nee, ik heb geen ruzie met Pierre of zo. Het liep af en toe een beetje uit de hand, maar ik vind wel dat Studio Voetbal dat af en toe ook nodig heeft. Voor mij geen probleem, maar ik merkte vandaag wel dat mensen er wat anders over dachten."

Steijn eist dat Van Hooijdonk zijn beschuldiging van zondag in Studio Voetbal rectificeert, zo meldde De Telegraaf. De trainer van Ajax heeft Van Hooijdonk daartoe gesommeerd in een brief die verstuurd is door zijn advocaat Jan Kabalt. Van der Vaart reageert: "Ik hoop niet dat Pierre gaat rectificeren, omdat: hij vindt dat. Ik hou van mensen die als ze iets vinden, er ook achter blijven staan."