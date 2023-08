Van der Vaart pakt wereldrecord en belandt in Guinness Book of Records

Rafael van der Vaart heeft een bijzonder wereldrecord op zijn naam geschreven. De voormalig Oranje-international speelde met 51 andere spelers liefst 48 uur lang een padeltoernooi, wat daarvoor nooit gedaan werd. Zodoende komt Van der Vaart terecht in het fameuze Guinness Book of World Records.

Van der Vaart is een fervent padeller en bracht zijn passie onlangs tot uiting in het Duitse Enge-Sande, dicht bij de Deense grens. Daar werd een padeltoernooi van 48 uur afgewerkt. Voorwaarde voor het record was dat de deelnemers tussen de games door maximaal tien minuten mochten pauzeren. Van der Vaart hield dit 48 uur vol en is er dus in geslaagd in het wereldrecordboek terecht te komen.

"Pure inspanning, maar het was erg leuk", liet de inmiddels veertigjarige Van der Vaart weten tegenover de Hamburger Morgenpost. "Toen het klaar was, voelde het als het winnen van de Champions League. Er is zoveel moeite in gestoken”, sprak hij. Van der Vaart laat weten dat de sport ook fysieke gevolgen heeft, maar dat het het allemaal waard is. "Ik heb vaak pijn in mijn gewrichten, wat me erg irriteert. Maar padel is echt goed voor mijn lichaam.”