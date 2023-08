Van der Vaart over Eredivisie-favoriet: ‘Zij maken de beste indruk’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 09:28 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:02

Rafael van der Vaart is er niet van overtuigd dat Ajax dit seizoen kampioen gaat worden. De oud-middenvelder denkt dat PSV de favoriet is voor de titel, zo laat hij desgevraagd weten tegenover de NOS. De Amsterdammers zullen volgens Van der Vaart tweede worden, terwijl regerend landskampioen Feyenoord zich op kan maken voor de derde plek.

"Ik zeg PSV, Ajax, Feyenoord. In die volgorde", laat Van der Vaart optekenen. "PSV, omdat ik een ontzettende Peter Bosz-fan ben. En als je me het op dit moment vraagt, dan maken zij gewoon de beste indruk." De analist van Studio Voetbal ziet liever dat zijn voormalig werkgever Ajax kampioen wordt, maar vreest dat een titel voor de Amsterdammers niet haalbaar is.

"Natuurlijk hoop ik dat Ajax het gaat doen. Maar qua aankopen vind ik het nog niet best en ze draaien een mindere voorbereiding." Van der Vaart denkt daarnaast dat Feyenoord een teleurstellend seizoen gaat draaien. "Ik denk dat Arne Slot vorig jaar al het maximale heeft gepresteerd met Feyenoord."

Pierre van Hooijdonk heeft een andere mening dan zijn collega. "Ik denk dat Feyenoord kampioen wordt. Het is allemaal vrij stabiel gebleven en ik denk zelfs dat ze beter zijn dan vorig seizoen. Zeker als Lutsharel Geertruida blijft en buitenspeler Luka Ivanusec er nog bij komt. De speelstijl is duidelijk en Arne Slot kan zijn gewenste spel snel projecteren op de nieuwe spelers. Feyenoord begint in die zin met een voorsprong aan het seizoen en aanvallend zit Feyenoord breder in de spelers dan vorig seizoen."