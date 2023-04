Van der Vaart opent aanval op Klaassen: ‘Hij gedraagt zich als een idioot’

Zondag, 30 april 2023 om 23:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:44

Rafael van der Vaart is geschrokken van het gedrag van enkele Ajacieden tijdens de bekerfinale. De Amsterdammers verloren zondagavond na strafschoppen van PSV. Beide teams zorgden voor irritatie met opstootjes en onnodige valpartijen. Ook in Studio Voetbal blijft het gedrag van de spelers niet onbesproken. Rafael van der Vaart richt zich tot Davy Klaassen, die in zijn ogen 'de leukste en liefste jongen' is, 'maar zich gedraagt als een idioot'.

Volgens Pierre van Hooijdonk zegt het gedrag van de Ajax-spelers veel over de kwaliteit. De bekerfinale werd zondagavond door beide ploegen ontsierd door misdragingen. "Als de kwaliteit heel hoog is en het spel goed, gebeurt er helemaal niks bij Ajax. In de halve finale van de beker tegen Feyenoord hebben ze ook zo gespeeld. Irritant, zuigen, duiken. Dat hebben we in 2017 (2019, red.), toen Ajax heel Europa aan gort speelde, helemaal niet gezien. Dat was puur voetbal."

?? Davy Klaassen gaat in discussie op de persconferentie.



"Ik laat je zo wel die wond even zien" pic.twitter.com/DRMaAFYtIR — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Van der Vaart opent vervolgens de aanval op Klaassen. "Hij is voor mij de allerleukste en liefste jongen die er is. Maar die gedraagt zich als een idioot op dit moment", aldus de voormalig Ajacied. "Overal is hij bij betrokken, dat ik denk: ga nou lekker je doelpuntjes maken, dan help je je team veel meer. Hij staat overal bij om iemand een duw te geven. Als we iedereen in het stadion vragen om zich te gedragen, doe het dan op het veld ook."

Complimenten zijn er wel voor PSV. "Op een gegeven moment kreeg je het gevoel dat ze geen wedstrijd meer zouden winnen", aldus Van der Vaart. "Ruud zat moeilijk. En toch merk je dat ze weer naar de basis zijn gegaan en hun wedstrijden weer zijn gaan winnen. Toen kwam er weer een beetje vertrouwen. Vorige week (de gewonnen topper, red.) was een geweldige wedstrijd. Vandaag verdiende eigenlijk geen winnaar. Het verbaasde ons niet dat het op penalty's uitdraaide."