Van der Vaart: â€˜Om hem kan Slot niet meer heen en dat gaat hij ook niet doenâ€™

Van der Vaart: ‘Om hem kan Slot niet meer heen en dat gaat hij ook niet doen’

Woensdag, 25 oktober 2023 om 21:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:28

Rafael van der Vaart vindt dat Ramiz Zerrouki zich definitief bewezen heeft voor Feyenoord. De oud-Oranje-international denkt dat de middenvelder na zijn uitmuntende optreden tegen Lazio (3-1 winst) niet meer uit de basis zal verdwijnen.

Calvin Stengs verhuisde woensdag naar de rechtsbuitenpositie, waardoor er op het middenveld een plek vrijkwam voor Zerrouki. De middenvelder kende een moeizame start van het seizoen bij Feyenoord en raakte zijn basisplaats al snel kwijt, maar heeft zich knap teruggevochten.

"Hij was fantastisch, heel goed", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport. "Om hem kan Slot niet meer heen en dat gaat-ie ook niet doen, denk ik." Zerrouki scoorde in de eerste helft en speelde na rust een doorslaggevende voorbereidende rol in de 3-0 van Feyenoord. "Hij gaat er gewoon twee voorbij op de middenlijn, dat is aparte klasse", aldus Van der Vaart over die actie.

DOELPUNT FEYENOORD! Santiago Giménez maakt zijn tweede en Feyenoords derde goal van de avond! Het is gespeeld: 3-0.#UCL #FEYLAZ pic.twitter.com/f8MhXDW0QK — VTBL ? (@vtbl) October 25, 2023

Van der Vaart gelooft dat Zerrouki dus in het elftal blijft. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat Stengs rechts voorin blijft staan. "Daar heeft hij vandaag ook gespeeld, en heel goed ook. Ik heb daar ook gespeeld, bij Tottenham Hotspur en onder Marco van Basten in het Nederlands elftal. Je hebt daar heel veel ruimte. Dat is een heerlijke positie. Je kunt naar binnen komen. Je moet een beetje die back in de gaten houden, maar verder heb je vrijheid."

Feyenoord heeft woensdag grote indruk gemaakt op Van der Vaart. "Groot respect. Als je zo speelt als Feyenoord dan kun je het bijna niet maken om niet door de groep te komen", knipoogt de oud-Ajacied.

"Dat moet het doel ook zijn. Dit is geen toeval meer. Vandaag hebben ze bewezen als team dat ze echt heel goed zijn. Dan ga je het heel veel ploegen lastig maken, ook in de Champions League." Feyenoord staat nu bovenaan in Groep E, al kan Atlético Madrid woensdag nog langszij komen door te winnen van Celtic.

"Feyenoord heeft het ongelooflijk gedaan, met een waanzinnige eerste helft, maar ook gewoon volwassen in de tweede helft. Logisch dat Lazio optisch iets sterker werd, maar eigenlijk hadden ze natuurlijk niets te vertellen", besluit Van der Vaart.