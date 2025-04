Van der Vaart noemt Real Madrid-speler een ‘idioot’: ‘Hij heeft mij ook in mijn maag geslagen’

Rafael van der Vaart is geen fan van Antonio Rüdiger, zo laat hij weten in de nabeschouwing van Real Madrid-Arsenal bij Ziggo Sport. De analist zag de Duitser een smerige overtreding maken en herinnert zich een eigen voorval met Rüdiger.

Rüdiger kwam tijdens het Champions League-duel tussen Real Madrid en Arsenal weer eens in opspraak. De centrale verdediger van de Koninklijke gooide eerst Jurriën Timber tegen de grond bij een hoekschop en stapte later vol op de buik van Myles Lewis-Skelly.

Theo Janssen en Van der Vaart bespreken het voorval. “Bij Rüdiger denken we allemaal als hij erop staat, dat het een bewuste actie is”, begint Janssen. Na het zien van de beelden stelt de analist: “Ja, dit is een bewuste. Ik denk dat hij hier wel overheen kan springen”, lacht de voormalig profvoetballer.

Van der Vaart komt met een anekdote. “Hij speelde bij Stuttgart toen ik in Duitsland speelde. Hij heeft mij toen in mijn maag geslagen en kreeg rood”, vertelt de analist. “Ja, weetje, het is een beetje een idioot”, haalt Van der Vaart uit naar Rüdiger.

“Zolang je wint is het allemaal leuk en aardig, maar als je verliest ziet het er natuurlijk heel anders uit”, is Van der Vaart van mening. “We kunnen ons allemaal de duels herinneren met Haaland”, haalt Janssen aan.

Hij verduidelijkt wat hij bedoelt. “Hij ging toen steeds op hem hangen, springen en overtredingen maken. Daarmee heeft hij twee wedstrijden lang Haaland volledig uit de wedstrijd gespeeld. Het heeft ook wel wat”, vindt Janssen.

Presentatrice Hélène Hendriks komt met een vergelijking. “Hij is de Wouter Goes van Real Madrid.”