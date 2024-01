Van der Vaart niet onder de indruk van Feyenoord: ‘Hij lijkt net een oude vent’

Rafael van der Vaart is kritisch op Gernot Trauner. In de ogen van de analist zag de aanvoerder van Feyenoord er zondag niet goed uit bij de tegentreffer van Vitesse. De Rotterdammers boekten uiteindelijk een moeizame 1-2 zege in GelreDome.

"Feyenoord speelt een beetje in niemandsland", stelt Van der Vaart bij Studio Voetbal. "Ze kunnen geen kampioen meer worden, ze worden gewoon tweede.”

Volgens de analist is dat te merken aan het spel van de ploeg van trainer Arne Slot. “Ik denk dat ze te weinig druk voelen. Je merkte tegen Vitesse dat ze hun voorsprong uit handen gaven. Het was wel een heel leuke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurde van alles.”

Feyenoord speelde een sterke eerste helft, maar zakte na rust ver weg. Het resulteerde in de 76ste minuut in de gelijkmaker van Amine Boutrah. “De kracht van Feyenoord was altijd dat ze met de linies kort bij elkaar speelden. Maar bij de 1-1 stonden ze uit elkaar”, aldus Van der Vaart. “En Trauner… Het lijkt wel een oude vent, zoals hij achter die spits (Boutrah, red.) aanrent."

Trauner slaagde er bij de 1-1 van Vitesse niet meer in om Boutrah te achterhalen.

Van der Vaart vond Vitesse in de tweede helft zelfs beter dan Feyenoord spelen. “Feyenoord kwam min of meer toevallig weer op 1-2. Het veld was wel een schande. Maar Feyenoord mag de bal best weleens naar de goede kleur spelen. Dat gebeurde in de tweede helft niet meer.”

Pierre van Hooijdonk, eveneens aanwezig in het voetbalpraatprogramma van de NOS, vraagt zich hardop af in hoeverre Feyenoord zich weet aan te passen aan tactische wijzigingen van de tegenstander.

“Wat je weer zag: Feyenoord was in de eerste helft zó veel beter en kreeg kansen om de voorsprong uit te bouwen”, geeft Van Hooijdonk aan. “De trainer van de tegenstander ziet dat ook en gaat met een ander strijdplan de tweede helft in. Het lijkt alsof Feyenoord moeite heeft om dan snel te herkennen wat er bij de tegenstander is omgezet.”

