Van der Vaart mist één naam in opstelling van Oranje: ‘Hoe ga je dat doen?’

Zondag, 10 september 2023 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hadden Wout Weghorst laten staan in de opstelling van Oranje. Ronald Koeman kiest in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met Donyell Malen voor meer bewegelijkheid voorin, maar de analisten van de NOS hadden het Weghorst gegund om te blijven staan.

"Ik vind dat Weghorst het prima gedaan heeft in de rol die hij moest vervullen door als diepe spits ver weg te blijven, waardoor er ruimtes kwamen voor Simons en Gakpo", zegt Van Hooijdonk. "Dat werkte uitstekend, maar ik begrijp de uitleg van Ronald Koeman om tegen drie reuzen van 1 meter 93 een bewegelijke Malen te zetten." Naast Weghorst zijn er nog twee wijzigingen: Matthijs de Ligt vervangt de geblesseerde Lutsharel Geertruida, terwijl Mats Wieffer de voorkeur geniet boven Marten de Roon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart had dat niet gedaan. "Ik had het laten staan zoals donderdag. Ze zijn zoekende, en als je het zoekende bent en iets werkt, of in ieder geval een beetje, dan denk ik: laat het maar even staan. Ze bekijken echt van wedstrijd tot wedstrijd: welke spelers hebben we nodig? Je moet ze gaan lokken, hoe ga je dat doen? Ga je afwachten?"

"Natuurlijk zijn ze groot, maar er moet ook een keer een voorzet komen", vervolgt Van der Vaart. "Dan had ik toch gewoon met Wout Weghorst gespeeld, omdat het best wel oké ging donderdag. Als je gescoord hebt, en je zit in een flow..." Van Hooijdonk grapt: "Je moet niet scoren in het Nederlands elftal, want dan ga je er gelijk uit."