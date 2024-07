Van der Vaart maakt zich zorgen: ‘Je ziet dat hij niet op zijn plek is in Nederlands elftal’

Rafael van der Vaart hoopte dat Xavi Simons vrijdag tegen Frankrijk (0-0) eindelijk zijn moment van glorie zou krijgen in het Nederlands elftal, maar ziet dat de aanvallende middenvelder blijft worstelen in Oranje. "Je ziet: hij is niet op zijn plek bij het Nederlands elftal", aldus Van der Vaart bij de NOS.

"Hij voelt zich niet vrij...", vindt Van der Vaart. "Hij neemt ook foute beslissingen in zijn passing. Je ziet ook in de counter: normaal is hij heel sterk aan de bal, ook al is hij klein, en dan draait hij weg, maar hier verloor hij twee, drie keer simpel de bal. Het kan allemaal een beetje beter."

Simons leek Nederland laat in de wedstrijd op voorsprong te schieten, maar zag zijn treffer afgekeurd worden door scheidsrechter Anthony Taylor. De middenvelder van Paris Saint-Germain, die verhuurd werd aan RB Leipzig, houdt zich na afloop op de vlakte over dat controversiële besluit. "De VAR neemt deze beslissing, dat is de technologie van tegenwoordig, daar kun je niks meer aan doen", zegt Simons bij de NOS.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg probeert Simons alsnog een mening te ontlokken. "Ik kan er veel over zeggen, maar uiteindelijk gaat het niet veranderen. Het is de keuze van de scheidsrechter, nu is het gewoon doorgaan."

Simons speelde tegen Polen op rechts, maar kreeg tegen Frankrijk een kans op 10. "Het is de positie waar ik mijn hele leven heb gespeeld en waar ik me het meest comfortabel voel."

De wedstrijd werd gespeeld in Leipzig. "Voor mij was het nog een extra motivatie om hier te spelen in het stadion waar ik het hele seizoen heb gespeeld. Dat speelt wel mee, omdat ik ook een fantastisch seizoen heb gehad. Dit is dan ook nog tegen een tegenstander van het hoogste niveau, iets waar je als klein jongetje van droomt."

Simons wil niet al te veel zeggen over zijn eigen prestatie. "Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Een rapportcijfer? Dat laat ik aan jullie. Jullie mogen me beoordelen. Voor mij is het belangrijkst nu de wedstrijd tegen Oostenrijk. We kunnen praten over de wedstrijd tegen Frankrijk, natuurlijk gaan we dat doen, maar nu geldt maar één ding: winnen tegen Oostenrijk."

