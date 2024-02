Van der Vaart maakt diepe buiging voor modelprof: ‘Hij is een groot voorbeeld’

Rafael van der Vaart heeft enorm veel waardering voor Couhaib Driouech, die onlangs een transfer naar PSV op Deadline Day in het water zag vallen. De analist zag de vleugelaanvaller zich zaterdag als een echte modelprof gedragen tijdens de uitwedstrijd van Excelsior tegen Sparta Rotterdam (4-2 verlies).

"Driouech is natuurlijk door een hele moeilijke periode gegaan", verwijst Van der Vaart zondag in Studio Voetbal naar de droomtransfer naar PSV die op het laatste moment mislukte. "Als je bij zo'n club speelt als Excelsior... Jij (tafelgenoot Ibrahim Afellay, red.) hebt hem al een keer neergezet als groot talent."

"Een hele grote teleurstelling. En als je dan zó speelt zoals hij deed tegen Sparta. Hij kreeg echt drie doodschoppen, waarvan er zeker een rood had moeten zijn. Groot compliment voor die jongen. Dit is hoe een prof moet zijn." Driouech was zaterdag een van de uitblinkers bij Excelsior, dat ondanks een 0-2 voorsprong met 4-2 verloor tegen Sparta.

"En natuurlijk zeggen we dan: 'Dat moet wel'. Maar hij is een groot voorbeeld voor heel veel voetballers, vind ik", vervolgt Van der Vaart zijn lofzang op Driouech. "Zeker na zo'n teleurstelling, dat je niet een transfer maakt."

"Dat hooghouden (tegen Sparta, red.) hoeft van mij niet. Maar zijn droomtransfer is hem door zijn neus geboord, en als je het dan weer zo oppakt. Dat is gewoon een groot compliment waard, en dat wilde ik even laten zien", aldus de voormalig middenvelder.

Driouech strijdbaar

Driouech was de Excelsior-fans vorige week na afloop van FC Twente-thuis (0-3 nederlaag) enorm dankbaar. Hij doelde op enkele spandoeken die dienden als steunbetuiging vanwege de afgeketste deal met PSV. "Het is gewoon de waardering van de supporters, dat is mooi."

"De spandoeken zijn een steun in de rug, maar het is ook een periode die ik snel wil vergeten. Ik moet gewoon doorgaan en voetballen. Zodat ik in de zomer weer dezelfde situatie creëer en ze allemaal terugkomen", zo klonk het strijdbaar in gesprek met ESPN.

