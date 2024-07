Rafael van der Vaart kijkt op van Valentijn Driessen: ‘Heel erg overdreven, echt tenenkrommend’

Rafael van der Vaart heeft met verbazing geluisterd naar een vraag die Valentijn Driessen dinsdag direct na Nederland – Oostenrijk (2-3) aan Ronald Koeman stelde. Dat vertelt eerstgenoemde donderdagavond bij NOS Studio Fußball. “Echt tenenkrommend, als ik heel eerlijk ben.”

“In hoeverre is jouw positie als bondscoach nog houdbaar als je er in de volgende ronde kansloos uit gaat na zo’n EK?”, vroeg Driessen aan Koeman. De bondscoach vond dat ‘geen vraag voor nu’ en geloofde niet in ‘als, als, als’. “Als het fout gaat, zou ik zeggen: ‘Stel die vraag nog een keer’”, aldus Koeman.

Van der Vaart wordt donderdagavond gevraagd naar zijn mening over de flinke kritiek op Koeman van mensen uit het land. “Dat is gedeeltelijk natuurlijk wel terecht”, begint de oud-voetballer, die vervolgens direct naar het desbetreffende moment op de persconferentie wijst.

“Maar om nou meteen te vragen naar zijn positie, zoals Valentijn Driessen deed... Laten we even duidelijk zijn: we hebben kritiek op Joey Veerman, Virgil van Dijk, Memphis Depay en Koeman, maar het zijn wel gewoon mensen”, is Van der Vaart duidelijk.

“Ze doen hun stinkende best om het goed te doen. Om dan zulke vragen te gaan stellen... Uiteindelijk ben je gewoon door en misschien haal je wel de halve finale. Ik vind dat (de vraag van Driessen, red.) wel heel erg overdreven.”

“Van die spelers wordt altijd maar verwacht dat ze de pers te woord staan en netjes blijven. Dat hoort ook bij je vak, maar uiteindelijk ben je een mens. Ik vind dat je daar ook kritisch naar mag kijken. Zo’n vraag vond ik echt tenenkrommend, als ik heel eerlijk ben”, aldus Van der Vaart.

“Laten we heel eerlijk zijn: Oranje speelt gewoon slecht. Dat mag ook gezegd worden. Je gaat niet zomaar van iedereen winnen, dat is duidelijk. Maar om nou meteen te zeggen: ‘Koeman is een slechte trainer, is hij wel de juiste man op deze positie?’ Dat vind ik wel heel erg snel gaan.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!