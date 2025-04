Van der Vaart ziet enorme potentie in Eredivisie-spits: 'Wat hij doet, lijkt op Cristiano Ronaldo!'

Rafael van der Vaart ziet enorme potentie in Mexx Meerdink. De oud-middenvelder van het Nederlands elftal vindt dat de 21-jarige spits van AZ momenteel een ontzettend goede indruk maakt, zo vertelt hij maandagavond aan tafel bij Rondo op Ziggo Sport.

Meerdink krijgt de laatste weken meer en meer minuten bij AZ als vervanger van Troy Parrott. Zo kende Meerdink vorige week een uitstekende invalbeurt in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (1-1, verlies na strafschoppen).

"Dit is wel een speler die tekenen geeft waarvan ik denk: tjongejonge, wat is hij goed!", zegt Van der Vaart.

"Hij is echt heel atletisch", reageert Mats Deijl. De aanvoerder van Go Ahead Eagles is maandag te gast in de talkshow en speelde op Tweede Paasdag dus de bekerfinale tegen Meerdink.

"Dat atletische merk je ook als je tegen hem speelt. Als er een lange bal komt, dan springt hij echt veel eerder dan de meeste spitsen doen, omdat hij zo lang in de lucht kan blijven zweven", aldus Deijl.

"Dat is een beetje Cristiano Ronaldo-achtig, die heeft dat ook", reageert Van der Vaart. "Die springt en blijft even een seconde jongen. Meerdink nam in de bekerfinale een paar keer een bal op de borst aan, echt goed hoor", zegt Van der Vaart.

Meerdink scoorde afgelopen donderdag met een prachtige omhaal de late gelijkmaker tegen NAC Breda (1-1). "Ik vond hem wel mooi, maar niet supermooi", reageert Marco van Basten onderkoeld. "Ik had een beetje het gevoel: oké, het valt goed. Hij was niet heel hard. Hij was wel mooi hoor. Ik geef hem toch een 8."