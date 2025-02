Van der Vaart is lyrisch en wijst Van Persie op 'geweldige speler': 'Je moet hem halen'

Rafael van der Vaart kijkt niet alleen met interesse naar de Eredivisie. De voormalig speler van onder meer Ajax en Real Madrid ziet ook mooie dingen gebeuren in de Keuken Kampioen Divisie, zo bleek zondagavond in Studio Voetbal.

Van der Vaart gebruikt de absolute slotfase van de voetbaltalkshow om een lans te breken voor Lance Duivestein. De rechtsbenige middenvelder is sinds februari 2024 verbonden aan Excelsior, dat vecht voor promotie naar de Eredivisie.

''Mag ik iets over Excelsior zeggen? Ik moet Hans Kraay complimenten geven. Duivestein heet hij, geweldige speler! Halen'', is Van der Vaart zeer onder de indruk van de middenvelder van de nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie.

''Van Persie en sc Heerenveen, halen'', richt de analist zich daarna specifiek tot Robin van Persie, de hoofdtrainer van de Friezen.

Duivestein miste de eerste maanden van dit seizoen vanwege een enkeloperatie. Sindsdien kwam hij tot tien competitiewedstrijden, waarin vier keer werd gescoord en twee assists werden gegeven.

Duivestein doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag en verhuisde in 2018 naar NEC, waar hij tot één wedstrijd kwam in de hoofdmacht. Na een korte terugkeer bij ADO kwam Duivestein bij Helmond Sport terecht.

De aanvallend ingestelde middenvelder werd medio 2021 opgepikt door Almere City, dat twee jaar later voor het eerst in de historie promoveerde naar de Eredivisie. Duivestein scoorde in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs tweemaal tegen FC Emmen en mede hierdoor werd de stap naar het hoogste niveau gezet. Hij kwam in de Eredivisie niet vaak aan bod, waarna een transfer naar Excelsior volgde.