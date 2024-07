Van der Vaart: ‘Ik zou me als Memphis doodergeren aan mijn teamgenoot in Oranje’

Rafael van der Vaart stoort zich bij vlagen aan Wout Weghorst, zo vertelt de analist in de studio van de NOS. Voorafgaand aan de halve finale van het EK tussen Nederland en Engeland toont de zender een filmpje met hoogtepunten van de spits van Oranje, maar de video wordt door Van der Vaart niet heel goed ontvangen.

“Vind je dit een heerlijk filmpje?”, vraagt Van der Vaart aan presentator Gert van ‘t Hof. “Voor tachtig procent vind ik het een heerlijk filmpje.”

“Voor die andere twintig procent zou ik als medespeler iets hebben van: dit kan wel een onsje minder, Wout. Dan heb ik het niet over arrogantie, maar hij geeft je het gevoel dat het allemaal om hem moet draaien. En wij als media doen daar aan mee.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Als teamgenoot kan je je er ook weleens aan doodergeren. Als ik Memphis was geweest, dan zou ik me er kapot aan ergeren. Het werkt allemaal wel. Het is goed en dan heb je vrienden.”

“Misschien zeg ik te veel nu, maar als teamgenoot zou ik me er ook wel aan ergeren. En dat is die twintig procent van het filmpje dat ik niet mooi vind. Maar van de energie die hij geeft kun je natuurlijk niets zeggen.”

Weghorst kreeg nog geen basisplek op het EK, maar hij mocht wel in iedere wedstrijd minuten maken. Tot dusver kwam de spits tot een goal en een assist. Ook tegen Engeland moet hij genoegen nemen met een reserverol.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje. De verdediging wordt gevormd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Jerdy Schouten vormt het blok op het middenveld met Tijjani Reijnders, terwijl Xavi Simons op 10 staat. Memphis Depay is de spits en wordt geflankeerd door Malen (rechts) en Cody Gakpo (links).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties