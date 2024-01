Van der Vaart: ‘Ik hoop echt dat hij bondscoach van Oranje wordt’

Rafael van der Vaart is enorm groot liefhebber van Peter Bosz. De oud-middenvelder schrijft het succes van PSV, dat liefst zeventien keer op rij won in de Eredivisie, toe aan de hoofdcoach. "Ik hoop echt dat hij ooit bondscoach van Nederland wordt", zegt Van der Vaart in Studio Voetbal.

PSV won zaterdag voor eigen publiek van Excelsior (3-1). Het was de zeventiende Eredivisie-zege op rij, een evenaring van het eigen clubrecord uit het seizoen 1987/88, dat tevens het nationale record is. PSV kan het komende zondag met een zege bij FC Utrecht gaan aanscherpen.

Van der Vaart krijgt in Studio Voetbal de vraag wie van iedereen bij PSV het grootste aandeel heeft in de successen van dit seizoen. "Ik ben niet zo van de trainers, maar ik zou toch zeggen Peter Bosz."

"Ik heb een interview van hem gezien bij PSV TV... Hoe hij voetbal beleeft en hoe hij voetbal aan ons allemaal wil laten zien, dat vind ik echt uniek."

"Het is echt een geweldige trainer", zegt Van der Vaart. "Ik denk echt dat het zijn verdienste is."

Bosz begon in het interview waar Van der Vaart op doelt verrassend over een mogelijk pensioen. “Ik denk dat ik na PSV stop. Dan is het toch mooi geweest? Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en wil ik ook genieten”, aldus Bosz.

De coach van PSV hield een kleine slag om de arm. "Ik weet het niet zeker. Kijk als het Nederlands elftal komt, dat lijkt me geweldig. Dat moet ook net passen: dat er een plek vrijkomt en dat je als trainer geen club hebt."

