Van der Vaart: ‘Heel goed antwoord van Xavi Simons! Ik word er ook moe van’

Xavi Simons heeft maandag zijn allereerste doelpunt gemaakt voor het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig sprak na afloop van de wedstrijd tegen IJsland 4-0 winst) met de NOS en raakte aan het eind van dat gesprek licht geïrriteerd. Rafael van der Vaart prijst Simons voor die reactie.

Jeremie Frimpong maakt snel furore in het Nederlands elftal als rechtsbuiten. De vleugelspeler van Bayer Leverkusen geldt op die positie als concurrent voor Simons, maar laatstgenoemde beschouwt dat zelf heel anders.

"Hoe bedoel je concurrent?", vraagt Simons met lichte irritatie in zijn stem aan de verslaggever van de NOS. "Het is gewoon een teamgenoot."

Frimpong kende een weergaloos seizoen bij zijn club en lijkt die lijn door te trekken bij het Nederlands elftal. "Ik geniet ook van hem. Hij heeft een uitstekend seizoen gehad bij Leverkusen. Ik heb ook een uitstekend seizoen gehad bij Leipzig. Hij is mijn vriend."

"Ik ben blij voor hem", zegt Simons. "Dat is belangrijk. We moeten geen concurrentie creëren. Het is gewoon een teamgenoot die ook daar speelt, het beste voor het team."

Van der Vaart reageert op het veld in De Kuip positief op het interview van Simons. "Ik vind dit wel een goed antwoord", zegt Van der Vaart. "Ik word ook een beetje moe van die vragen, om een soort van frictie te creëren. En misschien moet dat wel hoor als journalist, ik heb daar geen verstand van, maar Xavi reageerde goed vind ik."

Simons is nog niet zeker van zijn plek zondag op het EK tegen Polen. "Natuurlijk wil hij zelf spelen, maar als hij gewoon goed is, dan speelt-ie", zegt Van der Vaart. "Vandaag scoort-ie. Hij had wel even kunnen zeggen van: 'Daar ben ik blij mee.' Dat doet hij ook weer niet."

