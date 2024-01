Van der Vaart haalt gelijk over uitblinker van Ajax: ‘Jullie zijn ook stil’

Rafael van der Vaart heeft zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal zijn gelijk gehaald over Brian Brobbey. De analist is onder de indruk van de aanvaller, die tegen RKC Waalwijk (4-1) twee keer wist te scoren, en wijst naar zijn collega-analisten aan tafel. "Jullie zijn ook stil, dus ik vind het wel grappig."

Presentator Sjoerd van Ramshorst haalt de zege van Ajax aan, waar Van der Vaart op cynische wijze op inhaakt. "En de hele slechte spits Brobbey, die jullie allemaal een hele slechte spits vonden." Van Ramshorst stelt dat Van der Vaart heeft gezegd dat geen speler van Ajax goed genoeg was. "Nee, ik zei dat Brobbey fantastisch is", countert Van der Vaart.

"Hij creëert heel veel kansen in een slecht elftal, wat ik nog steeds vind. Nou, hij maakt het nu waar. Maar jullie zijn ook stil, dus ik vind het wel grappig", vertelt Van der Vaart met een glimlach tegen tafelgenoten Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en NOS-journalist Jeroen Stekelenburg.

Van Hooijdonk reageert op de woorden van Van der Vaart. "Ik geloof nooit dat het de discussie is geweest of Brobbey goed of slecht was. We hebben het gehad over het scorend vermogen van Brobbey en in het eerste gedeelte van de competitie heeft hij gewoon als spits te veel kansen gemist. Dat waren voor Ajax hele belangrijke kansen."

Brobbey kwam voor de winterstop tot acht treffers in de Eredivisie. Vorig weekend was de 21-jarige Amsterdammer belangrijk met een doelpunt in de gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-3) en zondag deed hij het netje twee keer bollen. Brobbey verzorgde tegen RKC de openingstreffer via een intikker en scoorde vlak voor rust opnieuw, door op voor hem kenmerkende wijze weg te draaien van zijn tegenstander en de verre hoek te vinden. Brobbey miste na rust nog een strafschop.

Een typische Brian Brobbey goal! ????? #ajarkc 2??-1?? — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2024

"Op deze manier, hoe hij vandaag gebruikt werd door met name Berghuis, dat is wel de manier", zegt Van Hooijdonk. De oud-spits is lovend over Brobbey's tweede treffer. "Hij draait geweldig weg. Hij gaat met binnenkant voet afwerken en dat heb ik in die discussie ook altijd gezegd: het was altijd te wild. Hij is gaan scoren, met name doordat hij de bal met binnenkant voet in het net is gaan schuiven."

Van der Vaart vindt niet dat Brobbey veel is veranderd in zijn spel. "Ik vind hem dezelfde speler als daarvoor, maar hij scoort." Van Hooijdonk ziet wél verandering in het spel van de Ajax-spits. "Het was alleen maar vasthouden in de zestien en nu zien we deze loopactie", doelt Van Hooijdonk op een loopactie van de spits waarbij hij afrekent met zijn directe tegenstander en probeert voor te geven op Steven Bergwijn.

Van der Vaart is het niet eens met de constatering van Van Hooijdonk. "Hij is toch constant... Daar is hij juist zo goed in! Alleen nu maakt hij ze af. Dat vind ik het verschil." Stekelenburg prijst de goal van Brobbey, "hij draait in één keer door", maar stelt ook dat het in de eerste seizoenshelft 'alleen maar hangen, hangen, hangen was'. "Dat is ook vertrouwen", antwoordt Van der Vaart. "Ik zei dat op het moment dat hij alle ballen miste. En toen zeiden jullie: 'Ja, maar een spits wordt afgerekend op zijn goals.'"

