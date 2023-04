Van der Vaart: ‘Gravenberch is beter dan Bellingham. In alle opzichten’

Maandag, 17 april 2023 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Rafael van der Vaart is groot liefhebber van Ryan Gravenberch. De oud-international vindt de twintigjarige middenvelder van Bayern München opvallend genoeg zelfs beter dan generatiegenoot Jude Bellingham van Borussia Dortmund, achter wie alle grootmachten aanzitten. "Voor Gravenberch zou het eigenlijk goed zijn om hem weer te verhuren aan Ajax", zegt Van der Vaart in Rondo op Ziggo Sport.

Gravenberch komt er in zijn eerste jaar in de Bundesliga totaal niet aan te pas: de middenvelder startte slechts één keer in de basis. "Ik heb het vorig jaar al gezegd: te vroeg weggegaan", reageert Marco van Basten. "Die jongens gaan veel te snel naar die grote clubs. Dan denken ze dat ze heel wat zijn, maar bij dat soort clubs kom je binnen in de kleedkamer... Dan zeggen ze allemaal: 'Laat het maar eens zien.' Je moet het echt zelf regelen. Je medespelers zien je als concurrent. Als je goed bent, dan lukt het, maar je moet van goeden huize komen. Een hoop Nederlanders onderschatten dat."

?????? ??????????????: Gravenberch ?? Volgens Van der Vaart is Gravenberch ?????????? dan Bellingham. Wat moet er gebeuren met de middenvelder? ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/dLX04f6Edm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2023

De Telegraaf meldde maandag dat Gravenberch gesprekken voert met Liverpool, maar dat is niet wat Van Basten hem zou adviseren. "Liverpool is ook veel te groot voor hem." Van der Vaart adviseert Gravenberch eveneens om een stapje terug te doen. "Weet je wat het allerbelangrijkst is als je naar een nieuwe club gaat? De eerste twee weken. Je moet elke training, elk oefenduel laten zien dat jij een terechte aankoop bent. Voor Gravenberch zou het eigenlijk goed zijn om hem weer te verhuren aan Ajax. Je moet gewoon aan voetballen toekomen. Kun jij je nog een speler herinneren die in de jaren negentig op de bank zat bij Bayern? Je verdient veel geld... Leuk en aardig, maar nee, je moet voetballen."

Jan Mulder werpt de vergelijking op met Bellingham, die bij Dortmund al jaren de sterren van de hemel speelt. Vrijwel alle Europese grootmachten maken jacht op de jongeling, die liefst 150 miljoen euro zou kunnen opleveren. Het staat in schril contrast met Gravenberch, die nauwelijks van de bank komt bij Bayern. "Bellingham is 150 miljoen euro waard, maar ik zie het enorme verschil met Gravenberch niet", zegt Mulder desalniettemin. Van der Vaart reageert: "Wat ik denk dat het grote verschil is: Bellingham zit bij een club een stapje lager en speelt altijd. Ik denk dat Gravenberch beter is dan hij. In alles. Juist ook in fysiek."