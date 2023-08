Van der Vaart geniet van YouTube-beelden: ‘Dit wordt de absolute smaakmaker’

Zondag, 27 augustus 2023 om 23:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:56

Rafael van der Vaart en Ron Jans kijken enorm uit naar de verrichtingen van Luka Ivanusec. Het analistenduo laat zondagavond tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS beelden bekeken te hebben van de recente aanwinst van Feyenoord, die nog voor zijn debuut in De Kuip hoge verwachtingen schept. “Hij wordt de absolute smaakmaker”, verzekert Van der Vaart.

Jans heeft desgevraagd beelden bestudeerd van de linksbuiten, die afgelopen week definitief de overstap maakt van Dinamo Zagreb naar Feyenoord. “Dit jaar is hij pas echt voor het eerst gaan scoren. Hij heeft op 10 gespeeld, maar is inmiddels eigenlijk echt een linksbuiten. Hij is zo beweeglijk, hij dribbelt naar binnen en als je denkt dat hij gaat schieten dribbelt hij nog een keer door.”

“Ook heeft een paar geweldige ballen in de verre hoek geschoten; hele goede curveballen”, vervolgt Jans. “Bovendien heeft hij diepte in zijn spel.Vorig seizoen hadden ze Idrissi, die heeft altijd een heel hoog rendement, maar deze jongen heeft wat meer diepte en hij is wat beweeglijker. Wat mij ook enorm bevalt, is dat hij er ook bovenop zit als ze de bal niet hebben. Dat past ook bij het spel van Arne Slot en in het huidige voetbal.”

Van der Vaart sluit zich volledig aan bij zijn collega aan tafel. "Het is een heel gevaarlijke speler, ook heel doelgericht. Op het juiste moment kan hij kappen en net even dat steekballetje geven. In de wedstrijd tegen Nederland gaf hij een fantastische voorzet waar een goal uit voortkwam. Het is wel echt een geweldige aankoop. Ik heb ook op YouTube naar beelden van hem gekeken, want je wil toch een beetje meer weten. Dit gaat de absolute smaakmaker worden”, stelt de analyticus.