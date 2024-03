Van der Vaart geniet intens van spel Ã©n interview â€˜grote meneerâ€™ Reijnders

Van der Vaart geniet intens van spel én interview ‘grote meneer’ Reijnders

Rafael van der Vaart heeft tijdens Nederland - Schotland enorm genoten van Tijjani Reijnders, zo onthult de analist na afloop bij de NOS. Volgens de analist is de middenvelder haast niet meer weg te denken uit het huidige Oranje, een mening die wordt gedeeld door bondscoach Ronald Koeman.

"Toen ik hem raakte had ik wel het gevoel dat 'ie erin zou kunnen vliegen", omschrijft Reijnders zijn allereerste interlanddoelpunt namens het Nederlands elftal. "Het is fijn om mijn eerste goal voor Oranje te maken. Toen ik de lijn van de bal zag had ik wel het gevoel dat hij erin zou vliegen. Of het mijn mooiste goal was? De eerste bij AZ was ook mooi, maar deze komt er wel achteraan."

Verslaggever Jeroen Stekelenburg wil weten of Reijnders zich al een 'grote meneer' voelt bij Oranje. "Ik voelde me comfortabel en heb geen moment gedacht dat ik mij moest aanpassen aan de jongens. Ik heb vanaf het begin mijn eigen spel kunnen toepassen bij Oranje en tot nu toe gaat dat goed gelukkig."

"We zijn allebei voetballers die graag de bal aan de voet willen hebben en het spel willen maken via combinaties", geeft Reijnders vervolgens antwoord op de vraag van Stekelenburg of hij zichzelf ziet in een tandem op het middenveld met de momenteel geblesseerde Frenkie de Jong. "Ik denk dat Frenkie en ik dat ook samen kunnen oplossen. We willen graag versnellen en aanvallend voetbal spelen."

"Ik kijk geïnteresseerd naar het interview, want zoals Jeroen (Stekelenburg, red.) zei, het is een grote meneer aan het worden", is Van der Vaart zeer complimenteus richting Reijnders. "Normaal dribbelde hij nog teveel vond ik, maar nu speelt hij op het juiste moment af en dribbelt hij op het juiste moment. En zijn steekballen.... Hij gaf er nog een op Koopmeiners."

"Dus echt compleet. Voor de wedstrijd zeiden we al dat hij stappen had gemaakt. Ik heb echt genoten van hem. Die goal gaf hem natuurlijk vertrouwen. Maar top." Pierre van Hooijdonk is het roerend eens met zijn collega-analist. "Ik vind het heerlijk als hij op 25 meter van de goal aan de bal komt."

Koeman is bij deeveneens lovend over de uitblinkende Reijnders. "Zoals hij speelt en hoe makkelijk hij op verschillende posities op het middenveld speelt. De versnelling die hij heeft, de geweldige goal die hij maakt. Hij is in een hele korte tijd uitgegroeid tot een geweldige speler en is niet weg te denken uit dit elftal op dit moment."