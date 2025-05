Van der Vaart ergert zich in rust van Paris Saint-Germain - Inter aan 'toneelspeler' Achraf Hakimi

Achraf Hakimi opende al na twaalf minuten de score voor Paris Saint-Germain in de Champions League-finale tegen Inter. De international van Marokko koos daarna voor een ingetogen manier van juichen vlak voor het vak met de fans van de Italiaanse opponent.

De ingetogenheid van Hakimi heeft wellicht te maken met zijn verleden bij Inter. De 26-jarige rechtsback van PSG droeg in het seizoen 2020/21 namelijk het shirt van de grootmacht uit Milaan.

Rafael van der Vaart snapt weinig van het bescheiden juichen van Hakimi. De analist maakt zijn ergernis kenbaar tijdens zijn rustanalyse in de studio van Ziggo Sport.

''Dat vind ik een toneelspeler'', velt Van der Vaart halverwege de finale in de Allianz Arena een hard oordeel over Hakimi. ''Want niemand weet nog dat hij voor Inter heeft gespeeld.''

''Hakimi denkt dat hij nog heel belangrijk is. Maar als je hem binnen tikt in de finale van de Champions League moet je toch blij zijn?'', geeft Van der Vaart uiting aan zijn verbazing over de vleugelverdediger. ''Ik vind het zo'n onzin altijd.''

De aanval die voorafging aan de 1-0 van PSG kan collega-analist Marco van Basten wel bekoren. ''Dit is een schitterende steekpass van Vitinha. En daarna een mooie aanname van Désiré Doué, die het overzicht houdt.''

''En de rechtsback staat uiteindelijk volledig vrij in het strafschopgebied'', beschrijft Van Basten de vroege goal van Hakimi. Het was Doué die met een van richting veranderd schot voor de 2-0 zorgde voor PSG.