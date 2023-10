Van der Vaart en Van Hooijdonk wijzen zwakste man bij Oranje aan: ‘Eruit ermee’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 21:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:12

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn eensgezind over wie de zwakste schakel was bij Oranje in de eerste helft tegen Frankrijk (0-1 achterstand bij rust). De analisten van de NOS vinden dat Marten de Roon te vaak in balbezit kwam, waardoor het opbouwspel van Nederland slecht verliep. "Die gaat eruit", weet Rafael van der Vaart.

"De Roon komt gewoon te vaak aan de bal, dat hebben we al vaker gezegd", aldus Van der Vaart, die dat patroon net als Van Hooijdonk dus al diverse malen zag ontstaan in het Nederlands elftal.

Van Hooijdonk neemt het woord over. "Als De Roon het meest aan de bal is, dan gaat er iets niet goed. Marten de Roon speelt in balbezit op papier tegen Antoine Griezmann, maar die laat De Roon gewoon vrij. En dan versterkt Griezmann zijn middenveld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronald Koeman kan volgens Van der Vaart maar één ding doen in de rust. "De Roon gaat er wel uit", zegt de oud-middenvelder stellig. "Mats Wieffer loopt ook fanatiek warm. Even een plasje doen en dan is hij er klaar voor."

Tegelijkertijd is Van Hooijdonk wel te spreken over het spel dat Tijjani Reijnders, die eveneens op het middenveld staat, op de mat legt. “Het gaat eigenlijk best redelijk met hem op het middenveld. Hij vult die rol uitstekend in en speelt gewoon een goede eerste helft. Hij is bij alle gevaarlijke momenten betrokken.”

“Hij scant van tevoren de situaties goed en heeft een diepe loopactie in huis", aldus de oud-spits. "Ook zijn aanname is altijd goed. Vanuit hem kan je doorvoetballen.”

Van der Vaart sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik vind hem ook heel erg volwassen spelen. Ik ben heel erg onder de indruk van hem. Hij heeft echt stappen gemaakt. Sinds hij bij AC Milan zit is dat speelse er gewoon af bij hem. Hij is ook erg sterk aan de bal, ondanks dat hij niet eens zo’n groot lichaam heeft.”