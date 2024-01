Van der Vaart draait 180 graden: ‘Ik zag het verkeerd. Hij is de allerbeste’

Rafael van der Vaart is lovend over de kwaliteiten van Luuk de Jong. Te gast in de uitzending Studio Voetbal van de NOS geniet de analyticus van het tweede doelpunt dat de spits van PSV in het gewonnen duel met Excelsior (3-1) maakte.

“Ik ben vaak kritisch op hem, maar hij is de allerbeste spits van Nederland”, vertelt Van der Vaart. “De bal die hij inkopte tegen Excelsior is echt kunst, vind ik. Hij kopt zó goed. Ik ben heel kritisch op hem, maar deze goal is waanzinnig.”

“Het is leuk, want ik vind hem aan de bal heel matig. Maar in zijn ding (het koppen, red.) vind ik hem misschien wel de allerbeste die er is. Het lijkt of hij meevoetballend ook steeds beter wordt. Ik heb dat gewoon helemaal fout gezien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ibrahim Afellay sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Het is heel knap dat hij op deze leeftijd nog enorm verbeterd is. Het is echt heel mooi om te zien.”

“Je hoopt eigenlijk dat hij zelf de telefoon pakt, de bondscoach belt en weer terugkomt op zijn beslissing. Want hij is uiteindelijk degene die heeft gezegd dat hij niet meer voor het Nederlands elftal wil uitkomen.”

“Aan de bal is hij ook nog nooit zo goed geweest als dat hij nu is”, besluit Afellay. “Hij heeft daarin echt enorme stappen gezet. Hij doet nu af en toe dingen waarvan je zegt: hé, wat gebeurt hier?”

Pierre van Hooijdonk is het niet helemaal eens met zijn tafelgenoten. “Ik heb hem nog echt slecht gevonden aan de bal, en nog steeds niet. PSV heeft nu ook gewoon een veel beter elftal, dus daardoor valt hij ook meer op.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties