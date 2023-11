Van der Vaart draait bij: ‘Ik vond hem een jeugdspeler, maar nu is het een vent’

Dinsdag, 21 november 2023 om 23:14 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart heeft veel vertrouwen in de ontwikkeling van Calvin Stengs, zo laat hij na afloop van het gewonnen EK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-6) weten. De middenvelder annex aanvaller was driemaal trefzeker en kreeg in de rust nog kritiek te verwerken van Van der Vaart, maar de analyticus is beter te spreken over de tweede helft die Stengs op de mat legde.

“Ik zei in de rust nog dat hij slordig speelde, want ik heb hem gewoon hoog zitten”, geeft Van der Vaart, die kijkt naar beelden van Stengs, aan in de studio van de NOS. “Er zijn bepaalde dingen die hij beter moet doen om écht die volgende stap te maken.”

“Ik vond het altijd een jeugdspeler, maar nu is het echt een vent geworden. In de tweede helft liet hij dat zien. Hij heeft natuurlijk een geweldig linkerbeen en hij is doelgericht. Hij heeft een hattrick gemaakt en dus is hij terecht Man of the Match.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Je kijkt natuurlijk ook naar iemands potentie”, besluit Van der Vaart. “Er zit zó veel in Stengs namelijk. Hij moet wel echt iets in zichzelf oproepen om het maximale eruit te halen. Hij heeft een beetje dat flegmatieke.”

Pierre van Hooijdonk is minder positief over het spel van de aanvaller van Feyenoord. “Stengs heb ik bij zijn club een veel hoger niveau zien aantikken dit seizoen. Natuurlijk is het op zijn positie zeker niet onbelangrijk om drie goals voor het Nederlands elftal te maken, maar dit was niet zijn beste wedstrijd.”

Reactie Calvin Stengs

Zelf was de Man van de Wedstrijd logischerwijs dolblij dat hij de wedstrijdbal mocht meenemen. “Die drie goals en de overwinning mee naar huis zijn natuurlijk helemaal mooi. Iedereen verwacht dat je een hoge uitslag neerzet en goed voetbal speelt. Soms is dat wel lastig.”

Stengs is zeer tevreden met zijn vroege goal. “Dan is het ook lekkerder voetballen. We zijn rustig gebleven, hebben de bal van kant naar kant gespeeld en kregen genoeg kansen. Af en toe wilden we forceren, maar verder hebben we het goed gedaan”, zo besloot hij.