Van der Vaart dient Koeman van repliek met nieuwe en gedurfde uitspraken

Zondag, 30 april 2023 om 09:50 • Guy Habets

Rafael van der Vaart vindt nog steeds dat het Nederlands elftal om Xavi Simons heen gebouwd moet worden. De analist en voormalig aanvallende middenvelder zorgde enkele weken geleden voor verbazing door bondscoach Ronald Koeman te tippen over een sleutelrol voor Simons. Zeven dagen geleden gaf de keuzeheer van Oranje nog aan dat hij dat op zijn zachtst gezegd 'overdreven' vond, maar Van der Vaart blijft bij zijn standpunt.

Koeman wil Simons rustig brengen, maar daar heeft Van der Vaart geen boodschap aan. "Tegenwoordig is er een tendens dat trainers terughoudend zijn bij bijzondere spelers", laat hij weten in gesprek met de NOS. "Frenkie de Jong is ons laatste echte exceptionele talent geweest, maar dat is inmiddels een tijd geleden. Koeman moet ervoor zorgen dat Simons over een paar jaar de beslissende man is op een groot toernooi, en dat proces begint nu al."

De voormalig spelmaker van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid hoopt dat Koeman toch naar hem luistert en Simons belangrijk maakt bij het Nederlands elftal. "Ik weet hoe het vaak gaat. Als het er een periode niet uitkomt, zeggen we al snel: 'Zijn tijd komt nog wel.' Nee, je moet op hem gaan bouwen, om vervolgens om hem heen te kunnen gaan bouwen. Simons zou bij Frenkie de Jong wat druk van zijn schouders kunnen halen als hij voorin tussen de linies creatief kan zijn."

"Ik geef die jongen misschien heel veel druk, maar hij jaagt, speelt geen verstoppertje en werkt zich het schompes", gaat een lyrische Van der Vaart verder. "Daarnaast is hij technisch verfijnd en begrijpt hij het spel. In alle facetten is hij een geweldige speler. Dat moeten we in Nederland niet klein willen houden. Bij Spanje spelen Gavi en Pedri ook als ze niet helemaal fit zijn, ook op grote toernooien. Die zijn 18 en 20. En dan zegt iedereen dat ze al veel beter zijn, maar dat wil ik nog weleens zien. Ik denk dat Simons, net als Pedri en Gavi, zo meekan op het middenveld van Barcelona."