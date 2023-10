Van der Vaart concludeert: ‘Koeman heeft wel de opmerking van de avond’

Maandag, 16 oktober 2023

Ronald Koeman is opgelucht na de 0-1 zege van Nederland in Griekenland maandagavond, zo laat de bondscoach weten tijdens de nabeschouwing van de NOS. Oranje wist in Athene pas in de slotfase de drie punten veilig te stellen dankzij een benutte strafschop van Virgil van Dijk. Koeman is van mening dat zijn elftal de wedstrijd eerder had moeten beslissen.

In gesprek met Jeroen Stekelenburg begint Koeman zijn betoog. De bondscoach concludeert dat zijn team het in de slotfase onnodig lastig kreeg. “Je ziet dingen gebeuren die je liever niet ziet. We hadden de wedstrijd allang moeten beslissen”, oordeelt de geboren Zaandammer.

“In zo’n laatste fase gooien zij er nog drie aanvallers in, waardoor je spelers niet meer ziet denken aan posities”, gaat Koeman verder. “Het was bijna onmogelijk om Denzel te bereiken, want hij bleef hoog staan. Ook de buitenspelers bleven aan de binnenkant staan, terwijl zij verantwoordelijk waren voor de backs.”

Koeman zag dat de Grieken steeds meer gingen geloven in een zege door de slordigheden van Oranje, al vindt hij de zege terecht. “Natuurlijk kan je niet zeggen dat zij zeker niet zouden scoren, maar ze hadden een goal niet verdiend. Daar hebben ze veel te weinig voor gedaan. Zij hebben niets gecreëerd, maar als je het zelf niet afmaakt moet je blijven oppassen voor dat tegendoelpunt.”

De bondscoach noemt Mats Wieffer en Tijjani Reijnders als uitblinkers in de eerste helft, maar was niet tevreden over zijn voorhoede. “Voorin hadden we het moeilijk”, aldus Koeman. “We hebben niet veel kunnen creëren, maar kregen toch een penalty.” Wout Weghorst wist het buitenkansje niet te verzilveren. “Die moet erin, penalty’s moeten erin. Dan is het een hele andere wedstrijd.” Koeman bevestigt dat Weghorst bovenaan het lijstje staat bij Oranje. Xavi Simons was de nummer twee en Van Dijk stond op drie. “Als je ziet hoe Wout ze nam op de training… En je ziet deze penalty. Tsja, ik weet niet wat dat is. Ik had er zelf minder moeite mee.”

Volgens Koeman heeft Nederland snel een specialist in standaardsituaties nodig. “Je moet onderkennen dat we niet echt een specialist hebben. Niet met penalty’s, niet met vrije trappen en niet met corners. Please, laat er een geboren worden die dat onderdeel beheerst, want dat brengt ook overwinning mee.” Al met al durft Koeman te stellen dat de EK-deelname van Oranje in Duitsland zeker is.”We zijn erbij.”

Reactie Rafael van der Vaart

Vanuit de studio in Hilversum reageert Van der Vaart op het interview van Koeman. De voormalig middenvelder van Oranje vindt vooral de opmerking van de bondscoach over zijn eigen penalty’s geestig. “Ik moet wel zeggen dat Koeman de opmerking van de avond heeft gemaakt. Over Wout en dat hij er zelf geen moeite mee had”, lacht Van der Vaart. Ook collega-analist Pierre van Hooijdonk tovert een glimlach van oor tot oor op zijn gezicht.