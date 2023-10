Van der Vaart: ‘Als je De Roon of Veerman opstelt, denk dan ook eens aan hem’

Maandag, 23 oktober 2023 om 07:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:20

Rafael van der Vaart is zeer te spreken over het spel van Jordy Clasie dit seizoen. De analist vindt de AZ-aanvoerder een kandidaat voor Oranje, en oppert zelfs een basisplek naast Frenkie de Jong. "Als je toch Marten de Roon of Veerman opstelt...", aldus Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal.

Met Clasie als dirigent wist AZ ook afgelopen weekend weer te winnen. In eigen huis werd sc Heerenveen met een afgetekende 3-0 opzijgezet. Omdat concurrent FC Twente niet wist te winnen (2-2 bij Heracles Almelo), wordt Van der Vaart gevraagd naar de titelkansen van beide ploegen. De oud-middenvelder schat AZ hoger in.

"AZ vind ik zo'n geniepig, goed elftal", zegt Van der Vaart over de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Ze zijn zo comfortabel aan de bal, ook tegen goede ploegen, zodat ik denk: zij zijn wel hele gevaarlijke outsiders voor de titel. Ik denk dat Twente uiteindelijk een paar puntjes tekortkomt."

Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg licht de uitblinkersrol van Clasie uit. "Hij is echt fantastisch, hè." Van der Vaart beaamt die woorden. "We hebben het vaak over wie naast Frenkie moet spelen, en Reijnders gaat te veel diep. Als je toch Marten de Roon of Veerman opstelt, moet je ook een keer denken aan Clasie."

"Hij doet het zo goed, hij verdient het", concludeert Van der Vaart. Clasie haalde afgelopen interlandperiode de voorselectie van Oranje niet eens. De 32-jarige middenvelder moest voorrang verlenen aan Marten de Roon, Joey Veerman, Tijjani Reijnders, Mats Wieffer en de met een blessure afgehaakte Teun Koopmeiners. Daardoor dateert de laatste interland van Clasie nog altijd van 9 november 2016.

Clasie behoorde begin maart tot het laatst tot de (voor)selectie van Oranje. Ronald Koeman liet de Haarlemmer toen uiteindelijk toch afvallen voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar. Clasie staat zo nog altijd op zeventien interlands sinds zijn debuut in september 2012. Het enige eindtoernooi dat hij meemaakte was het WK van 2014 in Brazilië.

AZ, nog altijd zonder verlies

Met Clasie als aanvoerder gooit AZ tot dusver hoge ogen dit Eredivisie-seizoen. Na negen speelronden is de ploeg van Pascal Jansen nog altijd zonder verliespartij. Slechts één keer werden er punten verspeeld: tegen Heracles Almelo, eind september. Alleen PSV doet het beter dan AZ: de Eindhovenaren wonnen al hun wedstrijden tot nog toe.