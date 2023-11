Van der Vaart adviseert Koeman: ‘Hij heeft alles om naast Frenkie te spelen’

Woensdag, 15 november 2023 om 07:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:08

Rafael van der Vaart ziet een middenveld met Frenkie de Jong en Joey Veerman niet voor zich tijdens het EK, zo schrijft hij in De Telegraaf. De oud-international neemt in zijn nieuwste column het middenveld van Oranje onder de loep en ziet dat de concurrentie moordend is. "Ik wens Koeman daarin veel wijsheid toe."

Koeman kan zaterdag tegen Ierland en dinsdag tegen Gibraltar geen beroep doen op De Jong. De middenvelder van FC Barcelona is niet fit genoeg om aan te treden en maakt om die reden geen onderdeel uit van de selectie. De bondscoach heeft dus serieuze keuzes te maken op het middenveld.

De basisplaats van Frenkie staat doorgaans niet ter discussie volgens Van der Vaart. "Dan ga je kijken: wie kan er het beste naast Frenkie komen te staan? Als ik heel eerlijk ben, zeg ik dat Quinten Timber echt alles heeft om naast Frenkie te komen. Maar op die positie staat Reijnders al en die heeft het tegen Frankrijk werkelijk fantastisch gedaan. Die zal daar ook blijven staan."

Van der Vaart is zeer gecharmeerd van Reijnders. "Technisch is hij prima, maar het meest interessante aan hem is dat hij altijd de blik naar voren heeft en altijd in beweging is. Het is voor een tegenstander enorm lastig om tegen hem te voetballen. Hij kan een pass geven, een goal maken, in principe heeft hij alles. Het is voor Koeman en het Nederlands elftal fijn dat dit soort gasten opstaan."

Elkaars concurrenten

Timber en Reijnders zijn in de ogen van Van der Vaart dezelfde types. "Dat geldt ook een beetje voor Gravenberch. Alledrie hebben ze een grote dynamiek, Timber en Reijnders kunnen allebei goed terugschakelen en hebben veel inhoud. Tegelijkertijd hebben ze allebei het vermogen om veel ’weg’ te zijn, want ze hebben veel longinhoud. Ze zijn dus een beetje concurrenten van elkaar."

Een middenveld met Frenkie en Veerman ziet Van der Vaart niet zitten tijdens het EK. "In de rol die Frenkie bekleedt, heb je als ploeg meer behoefte aan een speler als Schouten, die verdedigend heel goed weet waar hij staat en die het spel ook ziet. Tegen de absolute top, zoals op een EK, kan het beter passen met Schouten naast Frenkie."

In de wedstrijden tegen Ierland en Gibraltar zouden Veerman en Schouten wel een koppel kunnen vormen volgens Van der Vaart. "Uiteindelijk hoeft Koeman nu de keuze nog niet te maken en in het voorjaar zal hij ook gaan kiezen voor de speler met de beste vorm. Want je kunt alles bedenken, maar als één van de middenvelders die ik noem voor het EK geen knikker raakt, wordt het toch anders."