‘Van der Sar is niet rancuneus en houdt terugkeer van Bosz naar Ajax niet tegen’

Donderdag, 11 mei 2023 om 15:30 • Guy Habets

Edwin van der Sar zal een eventuele terugkeer van Peter Bosz als trainer van Ajax niet in de weg staan. Dat zegt Freek Jansen, clubwatcher van de Amsterdammers, in een analyse-artikel van Voetbal International. De algemeen directeur van Ajax zit, zo laat zijn omgeving weten, zeker niet rancuneus in elkaar.

Mislintat is bezig met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen, het zoeken naar een nieuwe hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding en het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. Jansen schrijft dat Bosz 'voor velen een even logische als aantrekkelijke keuze blijft', maar dat Ajax nog geen actie heeft ondernomen. Dat heeft niets te maken met Van der Sar, die het in 2017 niet met Bosz eens kon worden over de samenstelling van de technische staf en op die manier een breuk met de coach veroorzaakte.

De omgeving van de technisch directeur benadrukt echter dat Van der Sar 'niet rancuneus in elkaar zit', zo valt er te lezen in de analyse van VI. Daarnaast wordt ook niet verwacht dat Mislintat zich iets zou aantrekken van eventuele tegenargumenten van Van der Sar. De Duitse directeur voetbalzaken zal zich 'niet laten afremmen als hij in Bosz zijn gewenste trainer ziet', zo heeft Jansen begrepen.

Dat heeft alles te maken met de handelwijze van Mislintat. Vanaf De Toekomst sijpelt door dat de technische man de regie stevig in handen neemt en dat hij de meningen van anderen wel aanhoort, maar ook meteen duidelijk maakt dat hij zelf de knoop door zal hakken. Op dit moment is Mislintat drie dagen in de week in Amsterdam en zit hij ook nog een paar dagen in Dortmund om thuis te werken. Vanaf vrijdag 19 mei gaat zijn contract in de Johan Cruijff ArenA officieel in.